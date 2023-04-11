https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных
Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:47
2023-04-11T12:47
2023-04-11T15:20
дмитрий песков
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."До сих пор <...> много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего. Там говорится про госуслуги, но они не обязательны. <...> В целом эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что речь о цифровизации в этой сфере зашла после того, как появились проблемы на начальном этапе специальной военной операции.Как уточнил Песков, в Кремле нет ощущения, что столь оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне СВО может вызвать панику и новую волну эмиграции.Депутаты Госдумы видят огромное количество вопросов, связанных с электронными повестками, будут даны все разъяснения, продолжил пресс-секретарь."Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников — прояснить эти вопросы, поэтому здесь нужно просто набраться терпения. Сейчас ведется на экспертном уровне работа, все это будет проясняться", — заключил он.Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России появится единый реестр военнообязанных. Кроме того, к старому способу вручения повесток в бумажном виде добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Тем же, кто уклоняется от военной службы, могут ограничить выезд из России, запретить им заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты в банках и открывать ИП.Депутаты Думы могут рассмотреть законопроект во втором чтении уже сегодня.
https://ria.ru/20230411/povestka-1864423146.html
https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864397100.html
https://ria.ru/20230410/uchet-1864335417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Дмитрий Песков, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных
Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных не связан с мобилизацией
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"До сих пор <...> много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего. Там говорится про госуслуги, но они не обязательны. <...> В целом эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета", — сказал представитель Кремля.
В ГД рассказали, с какого момента электронная повестка считается полученной
Он напомнил, что речь о цифровизации в этой сфере зашла после того, как появились проблемы на начальном этапе специальной военной операции.
Как уточнил Песков, в Кремле нет ощущения, что столь оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне СВО может вызвать панику и новую волну эмиграции.
Депутаты Госдумы
видят огромное количество вопросов, связанных с электронными повестками, будут даны все разъяснения, продолжил пресс-секретарь.
"Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и наших народных избранников — прояснить эти вопросы, поэтому здесь нужно просто набраться терпения. Сейчас ведется на экспертном уровне работа, все это будет проясняться", — заключил он.
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявили в Госдуме
Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
заявил, что в России
появится единый реестр военнообязанных
. Кроме того, к старому способу вручения повесток в бумажном виде добавятся два новых — через портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Тем же, кто уклоняется от военной службы, могут ограничить выезд из России, запретить им заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты в банках и открывать ИП.
Депутаты Думы могут рассмотреть законопроект во втором чтении уже сегодня.
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