https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870174064.html

Четыре фуры с древесиной отправили в зону спецоперации из Чувашии

Четыре фуры с древесиной отправили в зону спецоперации из Чувашии - РИА Новости, 06.05.2023

Четыре фуры с древесиной отправили в зону спецоперации из Чувашии

Четыре фуры с 80 кубометрами древесины отправили предприниматели Чувашии в зону специальной военной операции, сообщается на сайте органов госвласти республики. РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T18:15

2023-04-11T18:15

2023-05-06T15:16

специальная военная операция на украине

россия

чувашская республика (чувашия)

общество

надежные люди

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Четыре фуры с 80 кубометрами древесины отправили предприниматели Чувашии в зону специальной военной операции, сообщается на сайте органов госвласти республики. "В Чувашии активно помогают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции: от гуманитарной помощи с продуктами до предметов первой необходимости. Гумкомвои регулярно отправляются в зону СВО. Предприниматель из Шемуршинского муниципального округа Людмила Хайретдинова безвозмездно предоставила в помощь соотечественникам 3 фуры древесины: 20 кубов круглого хвойного лесоматериала, 30 кубов обрезных досок (20 осиновых и 10 берёзовых) и 10 кубов хвойного бруса", - говорится в сообщении. Еще одну фуру загрузил лесо- и пиломатериалами предприниматель из Чебоксарского муниципального округа Дмитрий Скворцов. Фуры с древесиной уже отправились в зону СВО. Всего предпринимателями и лесничествами Чувашии будет предоставлено более 250 кубических метров лесоматериалов и древесины. "В этот ответственный период для нашей страны мы все объединились для помощи и поддержки наших российских военнослужащих, находящихся на специальной военной операции. Приятно, что представители малого и среднего бизнеса проявляют инициативу и поддерживают военнослужащих. Уверен, что любая помощь, даже в небольшом размере, является огромной моральной поддержкой тем, кто находится на передовой, рискуя жизнью, защищает Россию, сохраняет мирное небо над нашими головами", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмира Бедертдинова.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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россия, чувашская республика (чувашия), общество, надежные люди