https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864478736.html

Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении

Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.04.2023

Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:31

2023-04-11T13:31

2023-04-11T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град", сообщило в сводке во вторник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html

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в мире, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)