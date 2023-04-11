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Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864478736.html
Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении
Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.04.2023
Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:31
2023-04-11T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град", сообщило в сводке во вторник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до десяти украинских военных на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили на Херсонском направлении до десяти украинских бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня "Ураган"
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО "Град", сообщило в сводке во вторник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
Вчера, 11:46
 
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