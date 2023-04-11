https://ria.ru/20230411/sotspodderzhka-1864609623.html
Минтруд предложил упростить назначение мер соцподдержки
Минтруд предложил упростить назначение мер соцподдержки - РИА Новости, 11.04.2023
Минтруд предложил упростить назначение мер соцподдержки
Минтруд России предложил упростить назначение мер социальной поддержки, необходимо освободить граждан от сбора справок, если сведения уже есть в государственных РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:45
2023-04-11T19:45
2023-04-11T19:45
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минтруд России предложил упростить назначение мер социальной поддержки, необходимо освободить граждан от сбора справок, если сведения уже есть в государственных информационных системах, сообщил глава министерства Антон Котяков. Минтруд предложил ввести единые подходы к процессам назначения федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на общественное обсуждение. "На сегодняшний день 42 федеральные меры поддержки уже для подавляющего большинства получателей предоставляются без сбора справок, по одному заявлению или даже без него, то есть – проактивно. Следующий шаг – упрощение региональных и муниципальных мер поддержки. Необходимо избавить граждан от сбора справок, если эти сведения уже есть в государственных информационных системах. Постановление устанавливает исчерпывающий перечень ситуаций, когда органы, ответственные за назначение помощи, могут попросить справку у гражданина", - сказал Котяков, его слова приводит пресс-служба министерства. Добавляется, что в случае принятия документа законодательством будет четко определено, какие сведения при назначении мер социальной поддержки необходимо получать путем межведомственного взаимодействия, а какие справки допустимо запросить у гражданина, перечень таких дополнительных справок жестко ограничен и касается только тех ситуаций, когда данных нет в государственных информационных системах. В министерстве также пояснили, что если назначение меры поддержки предусматривает подачу дополнительных документов, то орган, который назначает выплату, должен будет сообщить гражданину о необходимости подать такие документы сразу, на этапе рассмотрения заявления, в момент подачи заявления на получение соцподдержки на портале госуслуг будет представлен перечень документов, которые необходимо предоставить лично. "Проект постановления предлагает закрепить, что все меры социальной защиты доступны в электронном виде. То есть у гражданина должна быть возможность оформить любую меру поддержки дистанционно – через портал госуслуг или региональный портал. При этом сохраняется возможность обратиться в МФЦ или непосредственно в организацию, предоставляющую меру поддержки", - заключили в Минтруде.
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
https://ria.ru/20230406/profitsit-1863357642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд предложил упростить назначение мер соцподдержки
Глава Минтруда Котяков предложил упростить назначение мер социальной поддержки
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Минтруд России предложил упростить назначение мер социальной поддержки, необходимо освободить граждан от сбора справок, если сведения уже есть в государственных информационных системах, сообщил
глава министерства Антон Котяков.
Минтруд предложил ввести единые подходы к процессам назначения федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на общественное обсуждение.
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"На сегодняшний день 42 федеральные меры поддержки уже для подавляющего большинства получателей предоставляются без сбора справок, по одному заявлению или даже без него, то есть – проактивно. Следующий шаг – упрощение региональных и муниципальных мер поддержки. Необходимо избавить граждан от сбора справок, если эти сведения уже есть в государственных информационных системах. Постановление устанавливает исчерпывающий перечень ситуаций, когда органы, ответственные за назначение помощи, могут попросить справку у гражданина", - сказал Котяков, его слова приводит пресс-служба министерства.
Добавляется, что в случае принятия документа законодательством будет четко определено, какие сведения при назначении мер социальной поддержки необходимо получать путем межведомственного взаимодействия, а какие справки допустимо запросить у гражданина, перечень таких дополнительных справок жестко ограничен и касается только тех ситуаций, когда данных нет в государственных информационных системах.
В министерстве также пояснили, что если назначение меры поддержки предусматривает подачу дополнительных документов, то орган, который назначает выплату, должен будет сообщить гражданину о необходимости подать такие документы сразу, на этапе рассмотрения заявления, в момент подачи заявления на получение соцподдержки на портале госуслуг будет представлен перечень документов, которые необходимо предоставить лично.
"Проект постановления предлагает закрепить, что все меры социальной защиты доступны в электронном виде. То есть у гражданина должна быть возможность оформить любую меру поддержки дистанционно – через портал госуслуг или региональный портал. При этом сохраняется возможность обратиться в МФЦ или непосредственно в организацию, предоставляющую меру поддержки", - заключили в Минтруде.
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