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Страны Персидского залива обсудят возвращение Сирии в ЛАГ
Страны Персидского залива обсудят возвращение Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 11.04.2023
Страны Персидского залива обсудят возвращение Сирии в ЛАГ
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудят в пятницу возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств (ЛАГ), сообщил во... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:32
2023-04-11T18:32
2023-04-11T18:58
в мире
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лига арабских государств
цены на нефть
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудят в пятницу возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств (ЛАГ), сообщил во вторник арабский телеканал "Аль-Хадас".Как говорится в сообщении телеканала, анонсированная во вторник встреча по обсуждению возвращения Сирии в ЛАГ пройдет в пятницу в саудовской Джидде. На встрече будут присутствовать главы МИД стран ССАГПЗ, а также Египта, Иордании и Ирака.Отмечается, что представитель МИД Катара сообщил, что катарский министр иностранных дел также примет участие в данной встрече.Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия стремится восстановить членство Сирии в ЛАГ.Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.
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в мире, сирия, лига арабских государств, цены на нефть, джидда, египет
В мире, Сирия, Лига арабских государств, Цены на нефть, Джидда, Египет
Страны Персидского залива обсудят возвращение Сирии в ЛАГ
Страны Персидского залива обсудят в пятницу возвращение Сирии в Лигу арабских государств