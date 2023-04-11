https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864362901.html

Ученые предупредили, что потоки из вулкана Шивелуч могут перекрыть трассу

Ученые предупредили, что потоки из вулкана Шивелуч могут перекрыть трассу - РИА Новости, 11.04.2023

Ученые предупредили, что потоки из вулкана Шивелуч могут перекрыть трассу

Пирокластические потоки из вулкана Шивелуч могут пройти до 20 километров и перекрыть автотрассу, а пепел представляет угрозу для авиации, сообщили в институте... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:14

2023-04-11T00:14

2023-04-11T01:02

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Пирокластические потоки из вулкана Шивелуч могут пройти до 20 километров и перекрыть автотрассу, а пепел представляет угрозу для авиации, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром во вторник. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. "Пароксизмальное извержение Шивелуча было предсказано учеными института за несколько месяцев. При наступлении этой стадии со склонов Шивелуча с высокой скоростью сходят пирокластические потоки. Потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск. Очень большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации", - говорится в сообщении института. По словам директора института, небо заволокло черной тучей в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи Усть-Камчатского района. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.

https://ria.ru/20230411/vulkan-1864360992.html

https://ria.ru/20230329/ebeko-1861541899.html

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

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шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук