Рейтинг@Mail.ru
В Омске с вертолета упала рекламная конструкция - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/reklama-1864506268.html
В Омске с вертолета упала рекламная конструкция
В Омске с вертолета упала рекламная конструкция - РИА Новости, 11.04.2023
В Омске с вертолета упала рекламная конструкция
Рекламная конструкция упала с вертолета около спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске, идет доследственная проверка, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:29
2023-04-11T14:29
происшествия
омск
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864504367_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_05f4962971b7a2fcf8e401ee7017ca46.jpg
ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Рекламная конструкция упала с вертолета около спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске, идет доследственная проверка, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел около 11.00 (8.00 мск) при "проведении согласованного мероприятия": упала рекламная конструкция, которая была прикреплена к вертолету. "В дневное время в районе спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске произошло падение рекламной металлической конструкции, прикрепленной к вертолету. В результате произошедшего никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе. Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку.
https://ria.ru/20230411/rebenok-1864490491.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864504367_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd555a412b17c8c02240c65f6282d358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске с вертолета упала рекламная конструкция

В Омске с вертолета упала рекламная конструкция во время мероприятия у спорткомплекса

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураНа месте падения рекламной конструкции в районе спортивного комплекса "G-Drive Арена" города Омска
На месте падения рекламной конструкции в районе спортивного комплекса G-Drive Арена города Омска - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте падения рекламной конструкции в районе спортивного комплекса "G-Drive Арена" города Омска
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Рекламная конструкция упала с вертолета около спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске, идет доследственная проверка, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 11.00 (8.00 мск) при "проведении согласованного мероприятия": упала рекламная конструкция, которая была прикреплена к вертолету.
"В дневное время в районе спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске произошло падение рекламной металлической конструкции, прикрепленной к вертолету. В результате произошедшего никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком
Вчера, 13:56
 
ПроисшествияОмскРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала