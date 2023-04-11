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В Омске с вертолета упала рекламная конструкция

В Омске с вертолета упала рекламная конструкция - РИА Новости, 11.04.2023

В Омске с вертолета упала рекламная конструкция

Рекламная конструкция упала с вертолета около спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске, идет доследственная проверка, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:29

2023-04-11T14:29

2023-04-11T14:29

происшествия

омск

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 11 апр - РИА Новости. Рекламная конструкция упала с вертолета около спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске, идет доследственная проверка, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел около 11.00 (8.00 мск) при "проведении согласованного мероприятия": упала рекламная конструкция, которая была прикреплена к вертолету. "В дневное время в районе спортивного комплекса "G-Drive Арена" в Омске произошло падение рекламной металлической конструкции, прикрепленной к вертолету. В результате произошедшего никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе. Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку.

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омск

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)