https://ria.ru/20230411/pvo-1864475456.html

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу"

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу" - РИА Новости, 11.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну "умную" бомбу GLSDB, сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:17

2023-04-11T13:17

2023-04-11T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну "умную" бомбу GLSDB, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации были уничтожены 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3 736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 426 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)