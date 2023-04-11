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Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу" - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 11.04.2023 (обновлено: 13:25 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/pvo-1864475456.html
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу"
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу" - РИА Новости, 11.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну "умную" бомбу GLSDB, сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:17
2023-04-11T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну "умную" бомбу GLSDB, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации были уничтожены 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3 736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 426 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу"

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу" GLSDB

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну "умную" бомбу GLSDB, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
«

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка Донецкой Народной республики, Маринское, Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3 736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 426 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 апреля, 15:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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