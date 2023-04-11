Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу"
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и "умную бомбу" GLSDB
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну "умную" бомбу GLSDB, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка Донецкой Народной республики, Маринское, Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3 736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 426 единиц специальной военной автомобильной техники.