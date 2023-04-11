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В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат - РИА Новости, 11.04.2023
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09:52 11.04.2023 (обновлено: 10:29 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/povestki-1864398858.html
В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат
В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат - РИА Новости, 11.04.2023
В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат
Новые поправки не исключат традиционные способы вручения повесток военнообязанным, электронные смогут дублировать их, заявил эфире "Соловьев Live" глава... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:52
2023-04-11T10:29
безопасность
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новые поправки не исключат традиционные способы вручения повесток военнообязанным, электронные смогут дублировать их, заявил эфире "Соловьев Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки."Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, (останутся – ред.)… и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой", - заявил Картаполов.
https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html
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безопасность, госдума рф
Безопасность, Госдума РФ
В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат

Депутат ГД Картаполов: традиционные способы вручения повесток в военкомат сохранятся

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новые поправки не исключат традиционные способы вручения повесток военнообязанным, электронные смогут дублировать их, заявил эфире "Соловьев Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.
"Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, (останутся – ред.)… и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой", - заявил Картаполов.
Пенза - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Пензенский военкомат вслед за воронежским объяснил, зачем раздает повестки
15 марта, 11:31
 
БезопасностьГосдума РФ
 
 
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