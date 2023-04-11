https://ria.ru/20230411/povestki-1864398858.html

В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат

В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат - РИА Новости, 11.04.2023

В России останутся традиционные способы вручения повесток в военкомат

Новые поправки не исключат традиционные способы вручения повесток военнообязанным, электронные смогут дублировать их, заявил эфире "Соловьев Live" глава... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:52

2023-04-11T09:52

2023-04-11T10:29

безопасность

госдума рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новые поправки не исключат традиционные способы вручения повесток военнообязанным, электронные смогут дублировать их, заявил эфире "Соловьев Live" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки."Этот самый единый реестр воинского учета позволит формировать и электронные повестки. Способы оповещения военнообязанных, которые у нас являются традиционными, (останутся – ред.)… и это все может теперь быть продублировано электронной повесткой", - заявил Картаполов.

https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, госдума рф