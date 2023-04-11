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Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации

Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации

Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин. РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T17:09

2023-04-11T17:09

2023-05-06T09:11

специальная военная операция на украине

сергей карякин

надежные люди

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин. Карякин добавил, что в непростое время очень важно объединиться, чтобы совместными усилиями приблизить победу и сохранить жизни ребятам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей карякин, надежные люди, россия