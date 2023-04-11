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Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации
Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T17:09
2023-04-11T17:09
2023-05-06T09:11
специальная военная операция на украине
сергей карякин
надежные люди
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин. Карякин добавил, что в непростое время очень важно объединиться, чтобы совместными усилиями приблизить победу и сохранить жизни ребятам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей карякин, надежные люди, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Карякин, Надежные люди, Россия
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации
Шахматист Карякин сообщил об отправке крупной партии гуманитарной помощи в зону СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин.
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"На сегодняшний день с моей помощью удалось собрать и отправить на фронт гуманитарной помощи на сумму более чем 25 миллионов рублей. Сбор для ребят, которых я лично знаю", - написал Карякин в своем телеграм-канале.
Карякин добавил, что в непростое время очень важно объединиться, чтобы совместными усилиями приблизить победу и сохранить жизни ребятам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации.