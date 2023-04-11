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Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 11.04.2023 (обновлено: 09:11 06.05.2023)
https://ria.ru/20230411/pomosch-1870110363.html
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации
Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T17:09
2023-05-06T09:11
специальная военная операция на украине
сергей карякин
надежные люди
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин. Карякин добавил, что в непростое время очень важно объединиться, чтобы совместными усилиями приблизить победу и сохранить жизни ребятам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации.
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сергей карякин, надежные люди, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Карякин, Надежные люди, Россия
Шахматист Карякин отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации

Шахматист Карякин сообщил об отправке крупной партии гуманитарной помощи в зону СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин
Российский гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь на сумму более 25 миллионов рублей отправлена бойцам в зону специальной военной операции, сообщил шахматист Сергей Карякин.
«
"На сегодняшний день с моей помощью удалось собрать и отправить на фронт гуманитарной помощи на сумму более чем 25 миллионов рублей. Сбор для ребят, которых я лично знаю", - написал Карякин в своем телеграм-канале.
Карякин добавил, что в непростое время очень важно объединиться, чтобы совместными усилиями приблизить победу и сохранить жизни ребятам, которые находятся сейчас в зоне спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КарякинНадежные людиРоссия
 
 
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