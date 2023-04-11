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Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:04 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864564738.html
Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах
Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023
Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства надземного перехода через железнодорожные пути в Люберцах. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:04
2023-04-11T17:04
новости подмосковья
люберцы
реутов
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства надземного перехода через железнодорожные пути в Люберцах."Строим в Люберцах пешеходный переход через ж/д пути. Место выбрали не случайно – с 2020 года здесь погибли 16 человек. В конце лета здесь запустят МЦД-3, а значит возрастет интенсивность движения поездов, поэтому очень важно обеспечить жителей удобным и безопасным переходом", - написал он в Telegram.Как сообщил Воробьев, сейчас переход, строительство которого началось в ноябре прошлого года, готов на 20%. В нем установят два лифта, а саму конструкцию остеклят. Открыть переход планируется в августе.В ближайшие два года в Подмосковье должны построить 12 разноуровневых переходов: в Реутове, Балашихе, Ленинском округе, Серпухове, Королеве, Лобне, по два – в Одинцове, Люберцах и Раменском. Семь переходов сейчас проектируется, открыть их планируют в 2024 году, добавил губернатор.Ранее во вторник Воробьев осмотрел строящуюся в Люберцах поликлинику, рассчитанную на 600 посещений в смену. Как сообщил руководитель области, здание почти готово, персонал полностью набран, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал.
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люберцы, реутов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Люберцы, Реутов, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства надземного перехода через железнодорожные пути в Люберцах.
"Строим в Люберцах пешеходный переход через ж/д пути. Место выбрали не случайно – с 2020 года здесь погибли 16 человек. В конце лета здесь запустят МЦД-3, а значит возрастет интенсивность движения поездов, поэтому очень важно обеспечить жителей удобным и безопасным переходом", - написал он в Telegram.
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Как сообщил Воробьев, сейчас переход, строительство которого началось в ноябре прошлого года, готов на 20%. В нем установят два лифта, а саму конструкцию остеклят. Открыть переход планируется в августе.
В ближайшие два года в Подмосковье должны построить 12 разноуровневых переходов: в Реутове, Балашихе, Ленинском округе, Серпухове, Королеве, Лобне, по два – в Одинцове, Люберцах и Раменском. Семь переходов сейчас проектируется, открыть их планируют в 2024 году, добавил губернатор.
Ранее во вторник Воробьев осмотрел строящуюся в Люберцах поликлинику, рассчитанную на 600 посещений в смену. Как сообщил руководитель области, здание почти готово, персонал полностью набран, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал.
 
Новости ПодмосковьяЛюберцыРеутовАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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