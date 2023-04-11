https://ria.ru/20230411/podmoskove-1864564738.html

Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах

Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023

Воробьев проверил ход строительства перехода через ж/д пути в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства надземного перехода через железнодорожные пути в Люберцах. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:04

2023-04-11T17:04

2023-04-11T17:04

новости подмосковья

люберцы

реутов

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства надземного перехода через железнодорожные пути в Люберцах."Строим в Люберцах пешеходный переход через ж/д пути. Место выбрали не случайно – с 2020 года здесь погибли 16 человек. В конце лета здесь запустят МЦД-3, а значит возрастет интенсивность движения поездов, поэтому очень важно обеспечить жителей удобным и безопасным переходом", - написал он в Telegram.Как сообщил Воробьев, сейчас переход, строительство которого началось в ноябре прошлого года, готов на 20%. В нем установят два лифта, а саму конструкцию остеклят. Открыть переход планируется в августе.В ближайшие два года в Подмосковье должны построить 12 разноуровневых переходов: в Реутове, Балашихе, Ленинском округе, Серпухове, Королеве, Лобне, по два – в Одинцове, Люберцах и Раменском. Семь переходов сейчас проектируется, открыть их планируют в 2024 году, добавил губернатор.Ранее во вторник Воробьев осмотрел строящуюся в Люберцах поликлинику, рассчитанную на 600 посещений в смену. Как сообщил руководитель области, здание почти готово, персонал полностью набран, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал.

https://ria.ru/20230411/reyting-1864555525.html

люберцы

реутов

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

люберцы, реутов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)