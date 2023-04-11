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Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило во вторник о погибших и раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:03

2023-04-11T17:03

2023-04-11T17:03

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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило во вторник о погибших и раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. "Одиннадцатого апреля примерно в 16.00 (15.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что армянская сторона предприняла ответные действия. "По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненные. Министерство обороны Армении предоставит дополнительную информацию", - отмечается в сообщении.

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