https://ria.ru/20230411/perestrelka-1864563975.html
Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.04.2023
Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило во вторник о погибших и раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:03
2023-04-11T17:03
2023-04-11T17:03
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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило во вторник о погибших и раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. "Одиннадцатого апреля примерно в 16.00 (15.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что армянская сторона предприняла ответные действия. "По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненные. Министерство обороны Армении предоставит дополнительную информацию", - отмечается в сообщении.
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о погибших и раненых в перестрелке на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости.
Министерство обороны
Армении сообщило во вторник о погибших и раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном.
"Одиннадцатого апреля примерно в 16.00 (15.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что армянская сторона предприняла ответные действия.
"По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненные. Министерство обороны Армении предоставит дополнительную информацию", - отмечается в сообщении.
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