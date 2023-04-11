https://ria.ru/20230411/okkupanty-1864362626.html
Финны в 1944 году сжигали тела своих жертв в Карелии, заявили в Минобороны
Финны в 1944 году сжигали тела своих жертв в Карелии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.04.2023
Финны в 1944 году сжигали тела своих жертв в Карелии, заявили в Минобороны
Финские оккупанты при наступлении Красной Армии в 1944 году заметали следы преступлений в Карелии, сжигая тела своих жертв, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:10
2023-04-11T00:10
2023-04-11T00:10
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Финские оккупанты при наступлении Красной Армии в 1944 году заметали следы преступлений в Карелии, сжигая тела своих жертв, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили о запуске специального мультимедийного раздела "Звериное лицо фашизма" к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. "Некоторые приспешники нацистов не только соучаствовали в преступлениях, но даже самостоятельно создавали собственные концлагеря. Например, летом 1944 года советские войска, освобождая Карелию, обнаружили финский лагерь для военнопленных и мирных жителей", - сообщили в Минобороны РФ. Там привели выдержку из акта от 1 июля 1944 года о концлагере в Пряжинском районе Карело-Финской ССР. "В результате невыносимых условий содержания в лагере №5 – из 8 тысяч человек, находившихся в лагере, умерло более 3 тысяч человек. Были дни, что в день умирало 20-25 человек, причем трупы умерших убирались не ежедневно, а через два дня на третий", - говорится в акте. "Финны, как и немецкие фашисты, при наступлении Красной Армии старались замести следы собственных преступлений, сжигая тела своих жертв, о чем свидетельствует акт от 13 июля 1944 года: "При размещении батальона в районе концлагеря для военнопленных был обнаружен сожженный при отступлении финскими бандитами дом, в пепле которого найдены обгоревшие человеческие кости", - добавили в Минобороны РФ. Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.
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оон, россия, пряжинский район
ООН, Россия, Пряжинский район
Финны в 1944 году сжигали тела своих жертв в Карелии, заявили в Минобороны
Минобороны: финские оккупанты в 1944 году в Карелии сжигали тела своих жертв
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Финские оккупанты при наступлении Красной Армии в 1944 году заметали следы преступлений в Карелии, сжигая тела своих жертв, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили о запуске специального мультимедийного раздела "Звериное лицо фашизма" к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
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"Некоторые приспешники нацистов не только соучаствовали в преступлениях, но даже самостоятельно создавали собственные концлагеря. Например, летом 1944 года советские войска, освобождая Карелию, обнаружили финский лагерь для военнопленных и мирных жителей", - сообщили в Минобороны РФ.
Там привели выдержку из акта от 1 июля 1944 года о концлагере в Пряжинском районе
Карело-Финской ССР.
"В результате невыносимых условий содержания в лагере №5 – из 8 тысяч человек, находившихся в лагере, умерло более 3 тысяч человек. Были дни, что в день умирало 20-25 человек, причем трупы умерших убирались не ежедневно, а через два дня на третий", - говорится в акте.
"Финны, как и немецкие фашисты, при наступлении Красной Армии старались замести следы собственных преступлений, сжигая тела своих жертв, о чем свидетельствует акт от 13 июля 1944 года: "При размещении батальона в районе концлагеря для военнопленных был обнаружен сожженный при отступлении финскими бандитами дом, в пепле которого найдены обгоревшие человеческие кости", - добавили в Минобороны РФ.
Международный день освобождения узников фашистских лагерей по решению ООН
ежегодно отмечается 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вышли на свободу. На территории оккупированных европейских стран гитлеровцы создали огромную сеть концентрационных лагерей, в которых погибли 11 миллионов человек. Из них более пяти миллионов - граждане Советского Союза.
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