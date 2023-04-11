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Во Владивостоке проверяют видео с нападением школьника на учителя
Во Владивостоке проверяют видео с нападением школьника на учителя - РИА Новости, 11.04.2023
Во Владивостоке проверяют видео с нападением школьника на учителя
Полиция во Владивостоке проводит проверку видео, на котором школьник в ходе конфликта нападает на учителя в классе, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:57
2023-04-11T06:57
2023-04-11T07:57
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полиция во Владивостоке проводит проверку видео, на котором школьник в ходе конфликта нападает на учителя в классе, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В соответствии с видео, снятым, как утверждается, в школе №79 Владивостока, учитель пытается выгнать ученика из класса, а тот бросается на мужчину с кулаками."Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и СМИ, с участием несовершеннолетнего. В настоящее время инспекторы ПДН отдела полиции Советского района Владивостока устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ведомство также проводит проверку.Выясняют обстоятельства инцидента и власти Владивостока. "Администрация (Владивостока) на данный момент проводит проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие решения. Работа ведется совместно с органами профилактики", - сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока.
https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html
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происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
Во Владивостоке проверяют видео с нападением школьника на учителя
Во Владивостоке проверяют видео, на котором школьник в ходе конфликта нападает на учителя
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полиция во Владивостоке проводит проверку видео, на котором школьник в ходе конфликта нападает на учителя в классе, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В соответствии с видео, снятым, как утверждается, в школе №79 Владивостока, учитель пытается выгнать ученика из класса, а тот бросается на мужчину с кулаками.
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"Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и СМИ, с участием несовершеннолетнего. В настоящее время инспекторы ПДН отдела полиции Советского района Владивостока устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, ведомство также проводит проверку.
Выясняют обстоятельства инцидента и власти Владивостока. "Администрация (Владивостока) на данный момент проводит проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие решения. Работа ведется совместно с органами профилактики", - сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока.
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