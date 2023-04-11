https://ria.ru/20230411/modernizatsiya-1864409115.html
РЭЦ, БелВЭБ и ВЭБ.РФ профинансируют модернизацию "Гродно Азот"
РЭЦ, БелВЭБ и ВЭБ.РФ профинансируют модернизацию "Гродно Азот" - РИА Новости, 11.04.2023
РЭЦ, БелВЭБ и ВЭБ.РФ профинансируют модернизацию "Гродно Азот"
Группа компаний Российского экспортного центра (РЭЦ), Банк БелВЭБ и ВЭБ.РФ примут участие в финансировании инвестиционного проекта реконструкции цеха "Аммиак-4" РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:34
2023-04-11T10:34
2023-04-11T10:34
российский экспортный центр (рэц)
василий матюшевский
россия
белоруссия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Группа компаний Российского экспортного центра (РЭЦ), Банк БелВЭБ и ВЭБ.РФ примут участие в финансировании инвестиционного проекта реконструкции цеха "Аммиак-4" белорусского ОАО "Гродно Азот", кредитная линия на 3,25 миллиарда рублей будет открыта на 7 лет, сообщает РЭЦ."Группа компаний Российского экспортного центра, Банк БелВЭБ и ВЭБ.РФ совместно участвуют в финансировании инвестиционного проекта "Реконструкции цеха "Аммиак-4" (1 этап). Это первый проект, реализуемый ОАО "Гродно Азот" в рамках масштабной инвестиционной программы "карты модернизации", которая предусматривает как реконструкцию действующих производств, так и создание новых производств и установок", - говорится в сообщении.Реализацию проекта "под ключ" выполнит российская компания. Запланированная реконструкция цеха позволит увеличить выработку аммиака и снизить удельное энергопотребление на производстве.Финансирование осуществляет группа компаний РЭЦ под поручительство ВЭБ.РФ, Банк БелВЭБ выполняет функции банка-агента.Соответствующее соглашение об открытии ОАО "Гродно Азот" кредитной линии с лимитом 3,25 миллиарда рублей было подписано 7 апреля 2023 года. Срок кредитования составит 7 лет. Финансирование осуществляется с субсидированием части процентной ставки за счет средств бюджета РФ.Банк БелВЭБ сотрудничает с ОАО "Гродно Азот" более 15 лет и ранее участвовал в реализации инвестиционного проекта с привлечением ресурсов консорциума иностранных банков. Банк планирует стать центром координации группы ВЭБ.РФ на территории Белоруссии по поддержке российско-белорусских-интеграционных проектов.При поддержке ВЭБ.РФ в Белоруссии реализованы и реализуются проекты общей стоимостью, превышающей 1,3 триллиона рублей. Общий объем участия ВЭБ.РФ в этих проектах превышает 65 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся проекты общей стоимостью почти 11 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), василий матюшевский, россия, белоруссия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Василий Матюшевский, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Группа компаний Российского экспортного центра (РЭЦ), Банк БелВЭБ и ВЭБ.РФ примут участие в финансировании инвестиционного проекта реконструкции цеха "Аммиак-4" белорусского ОАО "Гродно Азот", кредитная линия на 3,25 миллиарда рублей будет открыта на 7 лет, сообщает РЭЦ.
"Группа компаний Российского экспортного центра, Банк БелВЭБ и ВЭБ.РФ совместно участвуют в финансировании инвестиционного проекта "Реконструкции цеха "Аммиак-4" (1 этап). Это первый проект, реализуемый ОАО "Гродно Азот" в рамках масштабной инвестиционной программы "карты модернизации", которая предусматривает как реконструкцию действующих производств, так и создание новых производств и установок", - говорится в сообщении.
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Реализацию проекта "под ключ" выполнит российская компания. Запланированная реконструкция цеха позволит увеличить выработку аммиака и снизить удельное энергопотребление на производстве.
Финансирование осуществляет группа компаний РЭЦ под поручительство ВЭБ.РФ, Банк БелВЭБ выполняет функции банка-агента.
Соответствующее соглашение об открытии ОАО "Гродно Азот" кредитной линии с лимитом 3,25 миллиарда рублей было подписано 7 апреля 2023 года. Срок кредитования составит 7 лет. Финансирование осуществляется с субсидированием части процентной ставки за счет средств бюджета РФ.
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"Фактически мы сегодня реализовали первую сделку в новом формате, который предусматривает организацию Банком БелВЭБ проекта финансирования с совместным участием группы ВЭБ.РФ. Тем самым для белорусских предприятий мы открыли дополнительные возможности, обеспечивающие доступ к более выгодным условиям финансирования закупок высокотехнологичной продукции российского производства. Уверен, что эта инновационная схема взаимодействия будет способствовать масштабированию бизнеса в сфере российско-белорусской экономической интеграции", - отметил глава Банка БелВЭБ Василий Матюшевский
.
Банк БелВЭБ сотрудничает с ОАО "Гродно Азот" более 15 лет и ранее участвовал в реализации инвестиционного проекта с привлечением ресурсов консорциума иностранных банков. Банк планирует стать центром координации группы ВЭБ.РФ на территории Белоруссии
по поддержке российско-белорусских-интеграционных проектов.
При поддержке ВЭБ.РФ в Белоруссии реализованы и реализуются проекты общей стоимостью, превышающей 1,3 триллиона рублей. Общий объем участия ВЭБ.РФ в этих проектах превышает 65 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся проекты общей стоимостью почти 11 миллиардов рублей.