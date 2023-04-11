https://ria.ru/20230411/koronavirus-1864416889.html
В России за сутки госпитализировали 1282 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1282 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1282 заболевших COVID-19
Почти 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:02
2023-04-11T11:02
2023-04-11T11:02
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 282 человека, на 174,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 65 субъектах, снижение - в девяти регионах, еще в 11 субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 9 772 человека, или на 40% больше в сравнении с 10 апреля 2023 года. Выявлено 5 932 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1282 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5932 новых случая COVID-19, выздоровели 9772, умерли 38 человек