В Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе произошли два нарушения режима прекращения огня
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.