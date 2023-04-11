https://ria.ru/20230411/granitsa-1864608378.html

Минобороны Армении заявило о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.04.2023

Минобороны Армении заявило о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило во вторник вечером об относительно стабильной ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:29

2023-04-11T19:29

2023-04-11T19:36

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азербайджан

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ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило во вторник вечером об относительно стабильной ситуации на границе с Азербайджаном. Ранее во вторник военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. По данным азербайджанского минобороны, имеются жертвы с обеих сторон. Минобороны Армении также сообщило о погибших и раненых армянских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. "По состоянию на 19.55 (18.55 мск) обстановка на передовой продолжает оставаться относительно стабильной", - заявили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230314/peregovory-1857819723.html

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в мире, армения, азербайджан