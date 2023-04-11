https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864412789.html

ФСБ заподозрила жителя Хабаровска в госизмене

ФСБ заподозрила жителя Хабаровска в госизмене - РИА Новости, 11.04.2023

ФСБ заподозрила жителя Хабаровска в госизмене

На жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования, завели уголовное дело о госизмене, сообщает РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:46

2023-04-11T10:46

2023-04-11T11:19

специальная военная операция на украине

хабаровск

происшествия

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. На жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования, завели уголовное дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.Около месяца назад ФСБ сообщила об активистке движения "ЯМыФургaл" из Хабаровска, которая переводила деньги на нужды украинской армии. На ее также завели дело о госизмене и доставили в Москву.

https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864379070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Хабаровска, переводившего деньги для украинских войск. Видео ФСБ России ФСБ публикует видео задержания жителя Хабаровска, переводившего деньги для украинских войск. 2023-04-11T10:46 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

хабаровск, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр