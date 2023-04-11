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Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
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07:33 11.04.2023 (обновлено: 09:45 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/gosizmena-1864379070.html
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ
Россиянина задержали на Сахалине по подозрению в государственной измене, сообщает пограничное управление ФСБ по Сахалинской области. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:33
2023-04-11T09:45
сахалинская область
происшествия
фсб
россия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – РИА Новости. Россиянина задержали на Сахалине по подозрению в государственной измене, сообщает пограничное управление ФСБ по Сахалинской области. "Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.По информации пресс-службы, россиянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны. "В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ", - уточняет пресс-служба ведомства.
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сахалинская область
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РИА Новости
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Кадры задержания сотрудниками ФСБ россиянина, подозреваемого в госизмене
Кадры задержания сотрудниками ФСБ россиянина, подозреваемого в госизмене
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сахалинская область, происшествия, фсб, россия, сахалин
Сахалинская область, Происшествия, ФСБ, Россия, Сахалин
Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ

УФСБ: на Сахалине задержали россиянина по подозрению в госизмене за попытку вступить в ВСУ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – РИА Новости. Россиянина задержали на Сахалине по подозрению в государственной измене, сообщает пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.
"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, россиянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.
"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ", - уточняет пресс-служба ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
8 апреля, 22:46
 
Сахалинская областьПроисшествияФСБРоссияСахалин
 
 
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