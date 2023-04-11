https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864571825.html

Путин заявил о росте индекса деловой активности в России

Путин заявил о росте индекса деловой активности в России - РИА Новости, 11.04.2023

Путин заявил о росте индекса деловой активности в России

Есть основания полагать, что экономическая активность в России будет и дальше повышаться, на это указывает индекс деловой активности, заявил президент России... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:23

2023-04-11T17:23

2023-04-11T18:25

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что экономическая активность в России будет и дальше повышаться, на это указывает индекс деловой активности, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства добавил, что в марте индекс деловой активности достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое.Ранее Путин отмечал, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин