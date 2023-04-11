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Путин заявил о росте индекса деловой активности в России - РИА Новости, 11.04.2023
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17:23 11.04.2023 (обновлено: 18:25 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864571825.html
Путин заявил о росте индекса деловой активности в России
Путин заявил о росте индекса деловой активности в России - РИА Новости, 11.04.2023
Путин заявил о росте индекса деловой активности в России
Есть основания полагать, что экономическая активность в России будет и дальше повышаться, на это указывает индекс деловой активности, заявил президент России... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:23
2023-04-11T18:25
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что экономическая активность в России будет и дальше повышаться, на это указывает индекс деловой активности, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства добавил, что в марте индекс деловой активности достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое.Ранее Путин отмечал, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.
https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте индекса деловой активности в России

Путин: есть основания полагать, что экономическая активность в России будет повышаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Есть основания полагать, что экономическая активность в России будет и дальше повышаться, на это указывает индекс деловой активности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться, на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства добавил, что в марте индекс деловой активности достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое.
Ранее Путин отмечал, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.
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