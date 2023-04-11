https://ria.ru/20230411/chernogoriya-1864593288.html

Госдеп пообещал Черногории помочь в информационной борьбе с Россией

Госдеп пообещал Черногории помочь в информационной борьбе с Россией - РИА Новости, 11.04.2023

Госдеп пообещал Черногории помочь в информационной борьбе с Россией

Специальный представитель госдепа США, координатор Центра глобального взаимодействия (U.S. Department of State"s Global Engagement Center) Джеймс Рубин в ходе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:21

2023-04-11T18:21

2023-04-11T18:31

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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Специальный представитель госдепа США, координатор Центра глобального взаимодействия (U.S. Department of State"s Global Engagement Center) Джеймс Рубин в ходе визита в Подгорицу призвал будущее правительство Черногории срочно начать информационную борьбу с Россией и пообещал помощь Вашингтона. Американский дипломат с 35-летним стажем прибыл в Черногорию, где провел ряд встреч с руководством страны и политических партий. В ходе круглого стола с журналистами в Подгорице он заявил, что в республике еще есть СМИ, которые распространяют информацию, пришедшую из России. При этом он обращался к новому составу кабмина, который только предстоит сформировать по итогам выборов 11 июня. "Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это - неправда, или что США хотели этой войны, что также бессмысленно... Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут", - цитирует Рубина агентство MINA. Ранее во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России. По его словам, у РФ не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", кроме того, в ходе спецоперации министерство обороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины. Совет агентства по электронным СМИ (AEM) Черногории в апреле 2022 года предписал провайдерам отключить вещание в республике телеканала RT и Sputnik. Ранее Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230405/chernogoriya-1863285823.html

https://ria.ru/20230324/kiberbezopasnost-1860449650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, государственный департамент сша, китай, черногория, в мире