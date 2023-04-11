https://ria.ru/20230411/byudzhet-1864585259.html

Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет

Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет - РИА Новости, 11.04.2023

Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:55

2023-04-11T17:55

2023-04-11T17:55

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов. Он отметил, что за первый квартал текущего года ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14%, а нефтегазовые сократились примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Он подчеркнул, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин