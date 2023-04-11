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Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет - РИА Новости, 11.04.2023
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17:55 11.04.2023
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Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет
Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет - РИА Новости, 11.04.2023
Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:55
2023-04-11T17:55
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов. Он отметил, что за первый квартал текущего года ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14%, а нефтегазовые сократились примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Он подчеркнул, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин ожидает поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет

Путин ожидает во втором квартале поступление дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов.
Он отметил, что за первый квартал текущего года ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14%, а нефтегазовые сократились примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году.
«
"Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись.
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