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На Бали произошли два землетрясения за сутки - РИА Новости, 10.04.2023
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Туризм
 
08:53 10.04.2023 (обновлено: 10:10 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/zemletryaseniya-1864146847.html
На Бали произошли два землетрясения за сутки
На Бали произошли два землетрясения за сутки - РИА Новости, 10.04.2023
На Бали произошли два землетрясения за сутки
В южной части индонезийского острова Бали произошло два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, сообщило агентство метеорологии, климатологии и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:53
2023-04-10T10:10
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В южной части индонезийского острова Бали произошло два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). По его данным, землетрясения произошли в 86 километрах к югу от города Денпасар в 07.36 и 07.37 утра по местному времени (03.36 и 03.37 мск соответственно). "Землетрясения произошли в море на глубине от 10 до 13 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.
https://ria.ru/20230329/bali-1861534056.html
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в мире, бали, индонезия, денпасар, новости - туризм
В мире, Бали, Индонезия, Денпасар, Туризм, Новости - Туризм
На Бали произошли два землетрясения за сутки

В южной части острова Бали произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0

CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving / Остров Бали
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving /
Остров Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В южной части индонезийского острова Бали произошло два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).
По его данным, землетрясения произошли в 86 километрах к югу от города Денпасар в 07.36 и 07.37 утра по местному времени (03.36 и 03.37 мск соответственно).
"Землетрясения произошли в море на глубине от 10 до 13 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.
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