https://ria.ru/20230410/zemletryaseniya-1864146847.html

На Бали произошли два землетрясения за сутки

На Бали произошли два землетрясения за сутки - РИА Новости, 10.04.2023

На Бали произошли два землетрясения за сутки

В южной части индонезийского острова Бали произошло два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, сообщило агентство метеорологии, климатологии и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:53

2023-04-10T08:53

2023-04-10T10:10

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В южной части индонезийского острова Бали произошло два последовательных землетрясения магнитудой 5,6 и 5,0, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). По его данным, землетрясения произошли в 86 километрах к югу от города Денпасар в 07.36 и 07.37 утра по местному времени (03.36 и 03.37 мск соответственно). "Землетрясения произошли в море на глубине от 10 до 13 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.

https://ria.ru/20230329/bali-1861534056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бали, индонезия, денпасар, новости - туризм