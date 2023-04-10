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В Запорожской области не верят в пасхальное перемирие с Киевом - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/zaporozhe-1864272123.html
В Запорожской области не верят в пасхальное перемирие с Киевом
В Запорожской области не верят в пасхальное перемирие с Киевом - РИА Новости, 10.04.2023
В Запорожской области не верят в пасхальное перемирие с Киевом
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что киевские власти не будут соблюдать пасхальное перемирие, так как для них Пасха -... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:20
2023-04-10T15:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
франциск (хорхе марио бергольо)
киев
украина
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что киевские власти не будут соблюдать пасхальное перемирие, так как для них Пасха - не праздник. Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля - на время, когда католики и православные отмечают Пасху. "Как показывает практика, все временные перемирия, заключенные в свое время на Донбассе, всегда нарушались режимом Порошенко-Зеленского и использовались только для перегруппировки, укрепления и начала еще более массированных обстрелов и даже наступлений. Невозможно заключить пасхальное перемирие с сатанистами, засевшими у власти в Киеве, для них это не праздник", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230410/peremirie-1864218995.html
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863677376.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, франциск (хорхе марио бергольо), киев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев, Украина, Безопасность
В Запорожской области не верят в пасхальное перемирие с Киевом

Владимир Рогов считает, что киевские власти не будут соблюдать пасхальное перемирие

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что киевские власти не будут соблюдать пасхальное перемирие, так как для них Пасха - не праздник.
Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля - на время, когда католики и православные отмечают Пасху.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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"Как показывает практика, все временные перемирия, заключенные в свое время на Донбассе, всегда нарушались режимом Порошенко-Зеленского и использовались только для перегруппировки, укрепления и начала еще более массированных обстрелов и даже наступлений. Невозможно заключить пасхальное перемирие с сатанистами, засевшими у власти в Киеве, для них это не праздник", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговФранциск (Хорхе Марио Бергольо)КиевУкраинаБезопасность
 
 
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