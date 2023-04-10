https://ria.ru/20230410/yakutiya-1864281637.html

Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона

Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона - РИА Новости, 10.04.2023

Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон в Якутии ожидается со второй декады мая, власти надеются удержать положительную динамику по уменьшению площади лесных пожаров, заявил... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:49

2023-04-10T15:49

2023-04-10T15:50

россия

якутск

дальний восток

айсен николаев

юрий трутнев

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Пожароопасный сезон в Якутии ожидается со второй декады мая, власти надеются удержать положительную динамику по уменьшению площади лесных пожаров, заявил журналистам глава республики Айсен Николаев. "Что касается пожароопасного сезона, мы ожидаем, что в республике он будет объявлен где-то со второй декады мая. Ситуация у нас традиционно серьезная. Но мы надеемся, что благодаря тем решениям, которые мы приняли совместно с Рослесхозом страны, министерством природы, мы удержим ту динамику, которая у нас в прошлом году появилась в республике по уменьшению количества пожаров, в 14 раз мы смогли уменьшить площадь пожаров", - сказал Николаев. Ранее сообщалось, что вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Якутск провел совещание по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа. Площадь пожаров в некоторых регионах Дальнего Востока в 2023 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html

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россия, якутск, дальний восток, айсен николаев, юрий трутнев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)