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Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона
Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона - РИА Новости, 10.04.2023
Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона
Пожароопасный сезон в Якутии ожидается со второй декады мая, власти надеются удержать положительную динамику по уменьшению площади лесных пожаров, заявил... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:49
2023-04-10T15:49
2023-04-10T15:50
россия
якутск
дальний восток
айсен николаев
юрий трутнев
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Пожароопасный сезон в Якутии ожидается со второй декады мая, власти надеются удержать положительную динамику по уменьшению площади лесных пожаров, заявил журналистам глава республики Айсен Николаев. "Что касается пожароопасного сезона, мы ожидаем, что в республике он будет объявлен где-то со второй декады мая. Ситуация у нас традиционно серьезная. Но мы надеемся, что благодаря тем решениям, которые мы приняли совместно с Рослесхозом страны, министерством природы, мы удержим ту динамику, которая у нас в прошлом году появилась в республике по уменьшению количества пожаров, в 14 раз мы смогли уменьшить площадь пожаров", - сказал Николаев. Ранее сообщалось, что вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Якутск провел совещание по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа. Площадь пожаров в некоторых регионах Дальнего Востока в 2023 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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россия, якутск, дальний восток, айсен николаев, юрий трутнев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев, Юрий Трутнев, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Глава Якутии Николаев назвал ожидаемую дату начала пожароопасного сезона
Глава Якутии Николаев: пожароопасный сезон в регионе ожидается со второй декады мая