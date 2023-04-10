https://ria.ru/20230410/vyzhivshiy-1864316216.html

В Воронеже выписали из больницы мужчину, упавшего с 19-го этажа

В Воронеже выписали из больницы мужчину, упавшего с 19-го этажа - РИА Новости, 10.04.2023

В Воронеже выписали из больницы мужчину, упавшего с 19-го этажа

Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение мужчину, упавшего с 19-го этажа на автомобиль в Воронеже и практически не получившего травм, сообщил в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:59

2023-04-10T17:59

2023-04-10T17:59

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 10 апр - РИА Новости. Врачи спустя неделю выписали на амбулаторное лечение мужчину, упавшего с 19-го этажа на автомобиль в Воронеже и практически не получившего травм, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Видео с упавшим мужчиной появилось вечером 3 апреля в местных телеграм-каналах. На кадрах видно, как спасатели вытаскивают мужчину из багажника иномарки, куда тот, возможно, и приземлился. Мужчина встает на ноги и, спев строчку из песни Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон", сопровождаемый спасателями, идет, по всей видимости, к машине скорой помощи. В экстренных службах города РИА Новости рассказали, что инцидент произошел около 20.00 (совпадает с мск) в понедельник на улице Колесниченко. Упавшего с 19-го этажа на машину мужчину 1982 года рождения доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Как рассказал РИА Новости главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 Воронежа Игорь Банин, упавший на иномарку мужчина практически не получил травм. "По информации БСМП №1, пациент выписан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления", - сообщил представитель департамента. Следственное управление СК РФ по Воронежской области по факту произошедшего проводит проверку. По данным следствия, падение мужчины с 19-го этажа на автомобиль произошло после его ссоры с девушкой. Хозяин иномарки, на которую упал мужчина, написал заявление в полицию.

https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html

https://ria.ru/20230218/sakhalin-1852818347.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область