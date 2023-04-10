https://ria.ru/20230410/suverenitet-1864338879.html

В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета

В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета - РИА Новости, 10.04.2023

В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета

Сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета, а находящиеся у власти в республике прозападные силы наращивают взаимодействие с евроатлантическими... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:48

2023-04-10T19:48

2023-04-10T19:48

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украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета, а находящиеся у власти в республике прозападные силы наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в ее Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Находящиеся у власти в республике прозападные силы последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам. При этом мнением молдавских граждан мало кто интересуется", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она напомнила, что углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания "поддержки" перед лицом "российской угрозы" ведут к "цветным революциям", государственным переворотам, политической нестабильности и экономическому кризису. "Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии. Мы неоднократно подчеркивали, что различные партнерские форматы по углублению взаимодействия с НАТО служат скорее инструментом для манипулирования, а не направлены на подлинно взаимовыгодное и равноправное сотрудничество и укрепление безопасности в Евро-Атлантике. Попытки же втянуть Молдавию в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения альянса", - отметила она. При этом Захарова выразила надежду, что в Молдавии еще остались политические силы, способные осознать, что "сближение с НАТО чревато потерей суверенитета, а безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230410/shor-1864324386.html

https://ria.ru/20230406/dialog-1863561133.html

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молдавия, россия, украина, снг, мария захарова, нато