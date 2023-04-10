В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета
Мария Захарова заявила, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета, а находящиеся у власти в республике прозападные силы наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в ее Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Находящиеся у власти в республике прозападные силы последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам. При этом мнением молдавских граждан мало кто интересуется", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания "поддержки" перед лицом "российской угрозы" ведут к "цветным революциям", государственным переворотам, политической нестабильности и экономическому кризису.
"Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии. Мы неоднократно подчеркивали, что различные партнерские форматы по углублению взаимодействия с НАТО служат скорее инструментом для манипулирования, а не направлены на подлинно взаимовыгодное и равноправное сотрудничество и укрепление безопасности в Евро-Атлантике. Попытки же втянуть Молдавию в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения альянса", - отметила она.
При этом Захарова выразила надежду, что в Молдавии еще остались политические силы, способные осознать, что "сближение с НАТО чревато потерей суверенитета, а безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.