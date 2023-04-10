Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/suverenitet-1864338879.html
В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета
В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета - РИА Новости, 10.04.2023
В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета
Сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета, а находящиеся у власти в республике прозападные силы наращивают взаимодействие с евроатлантическими... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:48
2023-04-10T19:48
молдавия
россия
украина
снг
мария захарова
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета, а находящиеся у власти в республике прозападные силы наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в ее Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Находящиеся у власти в республике прозападные силы последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам. При этом мнением молдавских граждан мало кто интересуется", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она напомнила, что углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания "поддержки" перед лицом "российской угрозы" ведут к "цветным революциям", государственным переворотам, политической нестабильности и экономическому кризису. "Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии. Мы неоднократно подчеркивали, что различные партнерские форматы по углублению взаимодействия с НАТО служат скорее инструментом для манипулирования, а не направлены на подлинно взаимовыгодное и равноправное сотрудничество и укрепление безопасности в Евро-Атлантике. Попытки же втянуть Молдавию в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения альянса", - отметила она. При этом Захарова выразила надежду, что в Молдавии еще остались политические силы, способные осознать, что "сближение с НАТО чревато потерей суверенитета, а безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230410/shor-1864324386.html
https://ria.ru/20230406/dialog-1863561133.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_72533593b66f229349b172ae2ef47fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, украина, снг, мария захарова, нато
Молдавия, Россия, Украина, СНГ, Мария Захарова, НАТО
В МИД заявили, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета

Мария Захарова заявила, что сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сближение Молдавии с НАТО чревато потерей суверенитета, а находящиеся у власти в республике прозападные силы наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в ее Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Находящиеся у власти в республике прозападные силы последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закрепленному в Конституции нейтралитету и в ущерб своим национальным интересам. При этом мнением молдавских граждан мало кто интересуется", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Шор осудил стремления молдавских властей интегрировать страну в НАТО
Вчера, 18:30
Она напомнила, что углубление сотрудничества некоторых государств с альянсом и его обещания "поддержки" перед лицом "российской угрозы" ведут к "цветным революциям", государственным переворотам, политической нестабильности и экономическому кризису.
"Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода "полигоном" для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь уготована и Молдавии. Мы неоднократно подчеркивали, что различные партнерские форматы по углублению взаимодействия с НАТО служат скорее инструментом для манипулирования, а не направлены на подлинно взаимовыгодное и равноправное сотрудничество и укрепление безопасности в Евро-Атлантике. Попытки же втянуть Молдавию в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения альянса", - отметила она.
При этом Захарова выразила надежду, что в Молдавии еще остались политические силы, способные осознать, что "сближение с НАТО чревато потерей суверенитета, а безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России заявил, что видит потенциал для диалога с Молдавией
6 апреля, 18:12
 
МолдавияРоссияУкраинаСНГМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала