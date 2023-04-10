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Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле
Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле - РИА Новости, 10.04.2023
Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле
Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:18
2023-04-10T20:18
2023-04-10T20:19
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек. Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек. Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия. Ранее в понедельник мужчина открыл огонь из штурмовой винтовки в помещении банка в центре Луисвилля. Он убил четырех человек и погиб сам, по меньшей мере восемь получили ранения.
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Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле
Полиция сообщила о погибшем при новой стрельбе в американском Луисвилле
ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек.
Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек.
«
"Огнестрельные ранения получили двое перед зданием (колледжа). Один из них скончался. Второй был госпитализирован", - сказал журналистам представитель полиции.
Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия.
Ранее в понедельник мужчина открыл огонь из штурмовой винтовки в помещении банка в центре Луисвилля. Он убил четырех человек и погиб сам, по меньшей мере восемь получили ранения.
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