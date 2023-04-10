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Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле - РИА Новости, 10.04.2023
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20:18 10.04.2023 (обновлено: 20:19 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/strelba-1864342718.html
Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле
Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле - РИА Новости, 10.04.2023
Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле
Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:18
2023-04-10T20:19
в мире
сша
происшествия
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек. Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек. Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия. Ранее в понедельник мужчина открыл огонь из штурмовой винтовки в помещении банка в центре Луисвилля. Он убил четырех человек и погиб сам, по меньшей мере восемь получили ранения.
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в мире, сша, происшествия
В мире, США, Происшествия
Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле

Полиция сообщила о погибшем при новой стрельбе в американском Луисвилле

© AP Photo / Terrance A. SullivanАвтомобили полиции, США
Автомобили полиции, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Terrance A. Sullivan
Автомобили полиции, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек.
Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек.
«
"Огнестрельные ранения получили двое перед зданием (колледжа). Один из них скончался. Второй был госпитализирован", - сказал журналистам представитель полиции.
Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия.
Ранее в понедельник мужчина открыл огонь из штурмовой винтовки в помещении банка в центре Луисвилля. Он убил четырех человек и погиб сам, по меньшей мере восемь получили ранения.
Полицейские и пожарные на месте стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки. 10 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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