https://ria.ru/20230410/strelba-1864342718.html

Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле

Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле - РИА Новости, 10.04.2023

Полиция сообщила о новой стрельбе в американском Луисвилле

Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:18

2023-04-10T20:18

2023-04-10T20:19

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ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Полиция американского города Луисвилля сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек. Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек. Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия. Ранее в понедельник мужчина открыл огонь из штурмовой винтовки в помещении банка в центре Луисвилля. Он убил четырех человек и погиб сам, по меньшей мере восемь получили ранения.

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в мире, сша, происшествия