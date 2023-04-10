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Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 10.04.2023 (обновлено: 06:03 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097649.html
Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки
Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки - РИА Новости, 06.05.2023
Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки
Минвостокразвития вместе с подведомственной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также коллективом рыболовецкого колхоза с Камчатки... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T20:02
2023-05-06T06:03
специальная военная операция на украине
надежные люди
камчатка
ростов-на-дону
россия
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Минвостокразвития вместе с подведомственной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также коллективом рыболовецкого колхоза с Камчатки направили бойцам в зоне спецоперации более 19 тонн рыбных деликатесов, сообщили в министерстве. "В Ростов-на-Дону прибыла очередная партия гуманитарной помощи, направленная командами Минвостокразвития России, КРДВ, курсантами программы "Муравьев-Амурский 2030" и коллективом Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Нашим защитникам доставлены более 19 тонн (60 тысяч банок) рыбных деликатесов, изготовленных на Камчатке", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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камчатка
ростов-на-дону
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надежные люди, камчатка, ростов-на-дону, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Камчатка, Ростов-на-Дону, Россия, Общество
Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки

Минвостокразвития: в зону СВО поставили более 19 тонн рыбных деликатесов с Камчатки

© РИА НовостиРыболовецкое хозяйство на Камчатке
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Минвостокразвития вместе с подведомственной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также коллективом рыболовецкого колхоза с Камчатки направили бойцам в зоне спецоперации более 19 тонн рыбных деликатесов, сообщили в министерстве.
Ростов-на-Дону прибыла очередная партия гуманитарной помощи, направленная командами Минвостокразвития России, КРДВ, курсантами программы "Муравьев-Амурский 2030" и коллективом Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Нашим защитникам доставлены более 19 тонн (60 тысяч банок) рыбных деликатесов, изготовленных на Камчатке", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиКамчаткаРостов-на-ДонуРоссияОбщество
 
 
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