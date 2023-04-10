https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097649.html

Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки

Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки - РИА Новости, 06.05.2023

Минвостокразвития направило в зону СВО рыбные деликатесы с Камчатки

Минвостокразвития вместе с подведомственной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также коллективом рыболовецкого колхоза с Камчатки... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T20:02

2023-04-10T20:02

2023-05-06T06:03

специальная военная операция на украине

надежные люди

камчатка

ростов-на-дону

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98283/59/982835948_0:161:2986:1841_1920x0_80_0_0_7930fb6d48de7a6020c489ef2aa27a63.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Минвостокразвития вместе с подведомственной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также коллективом рыболовецкого колхоза с Камчатки направили бойцам в зоне спецоперации более 19 тонн рыбных деликатесов, сообщили в министерстве. "В Ростов-на-Дону прибыла очередная партия гуманитарной помощи, направленная командами Минвостокразвития России, КРДВ, курсантами программы "Муравьев-Амурский 2030" и коллективом Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Нашим защитникам доставлены более 19 тонн (60 тысяч банок) рыбных деликатесов, изготовленных на Камчатке", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html

камчатка

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежные люди, камчатка, ростов-на-дону, россия, общество