https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870096879.html

Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО

Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО

Владимирская область отправила участникам специальной военной операции два автомобиля УАЗ, всего из региона доставлено уже более 30 машин и спецтехники,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T16:32

2023-04-10T16:32

2023-05-06T05:47

специальная военная операция на украине

общество

владимирская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

общероссийский народный фронт

единая россия

надежные люди

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РЯЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Владимирская область отправила участникам специальной военной операции два автомобиля УАЗ, всего из региона доставлено уже более 30 машин и спецтехники, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что один "УАЗ" передала компания "Объединённые региональные электрические сети Владимирской области", второй предоставили региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село", руководитель сельхозпредприятия Айтуган Текегалиев и заместитель генерального директора НКО "Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области", эксперт ОНФ Алексей Мокеев, а ремонт и покраску осуществили работники ГУП "ДСУ-3". "В зону СВО с Владимирской земли доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники. И вот ещё две машины отправляются на фронт в рамках акции "Автопоезд", организованной Народным фронтом и компанией РЖД. Их получат именно те части, где служат владимирские бойцы", - цитируются слова сопредседателя регионального штаба ОНФ во Владимирской области Натальи Палаткиной. По словам Авдеева, грузы из региона в зону спецоперации отправляются не реже раза в неделю. "За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, которые необходимы для строительства блиндажей и полевых лагерей, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html

владимирская область

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общество, владимирская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт, единая россия, надежные люди