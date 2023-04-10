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Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 10.04.2023 (обновлено: 05:47 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870096879.html
Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО
Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО
Владимирская область отправила участникам специальной военной операции два автомобиля УАЗ, всего из региона доставлено уже более 30 машин и спецтехники,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T16:32
2023-05-06T05:47
специальная военная операция на украине
общество
владимирская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общероссийский народный фронт
единая россия
надежные люди
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РЯЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Владимирская область отправила участникам специальной военной операции два автомобиля УАЗ, всего из региона доставлено уже более 30 машин и спецтехники, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что один "УАЗ" передала компания "Объединённые региональные электрические сети Владимирской области", второй предоставили региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село", руководитель сельхозпредприятия Айтуган Текегалиев и заместитель генерального директора НКО "Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области", эксперт ОНФ Алексей Мокеев, а ремонт и покраску осуществили работники ГУП "ДСУ-3". "В зону СВО с Владимирской земли доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники. И вот ещё две машины отправляются на фронт в рамках акции "Автопоезд", организованной Народным фронтом и компанией РЖД. Их получат именно те части, где служат владимирские бойцы", - цитируются слова сопредседателя регионального штаба ОНФ во Владимирской области Натальи Палаткиной. По словам Авдеева, грузы из региона в зону спецоперации отправляются не реже раза в неделю. "За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, которые необходимы для строительства блиндажей и полевых лагерей, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
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общество, владимирская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт, единая россия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимирская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общероссийский народный фронт, Единая Россия, Надежные люди
Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО

Правительство Владимирской области: регион отправил два внедорожника в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Владимирская область отправила участникам специальной военной операции два автомобиля УАЗ, всего из региона доставлено уже более 30 машин и спецтехники, сообщила пресс-служба правительства области.
«
"Десятого апреля на площадке перед правительством Владимирской области состоялась передача двух автомобилей УАЗ для нужд наших земляков – участников специальной военной операции. Перед отправкой губернатор Александр Авдеев осмотрел машины и пообщался с активистами Общероссийского народного фронта, которые займутся их доставкой в прифронтовые территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один "УАЗ" передала компания "Объединённые региональные электрические сети Владимирской области", второй предоставили региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село", руководитель сельхозпредприятия Айтуган Текегалиев и заместитель генерального директора НКО "Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области", эксперт ОНФ Алексей Мокеев, а ремонт и покраску осуществили работники ГУП "ДСУ-3".
"В зону СВО с Владимирской земли доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники. И вот ещё две машины отправляются на фронт в рамках акции "Автопоезд", организованной Народным фронтом и компанией РЖД. Их получат именно те части, где служат владимирские бойцы", - цитируются слова сопредседателя регионального штаба ОНФ во Владимирской области Натальи Палаткиной.
По словам Авдеева, грузы из региона в зону спецоперации отправляются не реже раза в неделю. "За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, которые необходимы для строительства блиндажей и полевых лагерей, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви", - сказал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимирская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общероссийский народный фронтЕдиная РоссияНадежные люди
 
 
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