Владимирская область отправила два внедорожника в зону СВО
Правительство Владимирской области: регион отправил два внедорожника в зону СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 апр – РИА Новости. Владимирская область отправила участникам специальной военной операции два автомобиля УАЗ, всего из региона доставлено уже более 30 машин и спецтехники, сообщила пресс-служба правительства области.
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"Десятого апреля на площадке перед правительством Владимирской области состоялась передача двух автомобилей УАЗ для нужд наших земляков – участников специальной военной операции. Перед отправкой губернатор Александр Авдеев осмотрел машины и пообщался с активистами Общероссийского народного фронта, которые займутся их доставкой в прифронтовые территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один "УАЗ" передала компания "Объединённые региональные электрические сети Владимирской области", второй предоставили региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село", руководитель сельхозпредприятия Айтуган Текегалиев и заместитель генерального директора НКО "Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области", эксперт ОНФ Алексей Мокеев, а ремонт и покраску осуществили работники ГУП "ДСУ-3".
"В зону СВО с Владимирской земли доставлено уже более 30 автомобилей и спецтехники. И вот ещё две машины отправляются на фронт в рамках акции "Автопоезд", организованной Народным фронтом и компанией РЖД. Их получат именно те части, где служат владимирские бойцы", - цитируются слова сопредседателя регионального штаба ОНФ во Владимирской области Натальи Палаткиной.
По словам Авдеева, грузы из региона в зону спецоперации отправляются не реже раза в неделю. "За год мы направили более сотни кубометров лесоматериалов, которые необходимы для строительства блиндажей и полевых лагерей, большое количество печей, генераторов, различных инструментов, комплектов формы и обуви", - сказал губернатор.