https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870044378.html

Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации

Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации

Губернатор Приамурья Василий Орлов обещал передать в зону СВО амурским бойцам обереги и письма, сделанные детьми, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 05.05.2023

2023-04-10T10:33

2023-04-10T10:33

2023-05-05T19:10

специальная военная операция на украине

общество

амурская область

белогорск

василий орлов (губернатор)

надежные люди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865758393_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_c56a4fdf90a6ba14664bbecc6fa7ee9d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов обещал передать в зону СВО амурским бойцам обереги и письма, сделанные детьми, сообщает правительство Амурской области. С такой просьбой к главе региона обратился Комитет семей воинов Отечества. Сейчас в него входят 112 человек, представители есть в каждом муниципалитете Приамурья. За два месяца активисты получили порядка 150 обращений, 132 из которых уже отработаны. Обращения поступают по разным темам: отпуск для мобилизованных, помощь семьям в быту, меры поддержки. С бойцами, проходящими реабилитацию, работает клинический психолог. С проблемными вопросами помогает разобраться юрист. "Отдельное направление - военно-патриотическая работа, в которой принимают участие все школы. Дети активно откликаются на участие в акциях, делают поделки, пишут письма бойцам. Иногда пишут с ошибками, но мы эти ошибки не исправляем", - прокомментировала руководитель комитета Елена Евглевская. Губернатор отметил, что это бесценная работа, и поблагодарил за их труд. "У нас налажена связь с амурскими бойцами, я вам гарантирую, что в самое ближайшее время эти письма обязательно окажутся у наших ребят. Судя по встречам с нашими военными, больше всего эмоций у них вызывают именно письма, которые отправляют из дома", - сказал Орлов. В прошлом месяце волонтеры комитета выезжали в госпиталь в Белогорск, чтобы пообщаться с военнослужащими, находящимися на лечении. Как отметила руководитель амурского комитета, есть потребность более тесно выстроить работу с многофункциональными центрами и УВД области для решения вопросов, когда военнослужащие обращаются с просьбами по восстановлению утерянных документов.

https://ria.ru/20230505/podarki-1870011941.html

https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html

амурская область

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, амурская область, белогорск, василий орлов (губернатор), надежные люди