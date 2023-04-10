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Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 10.04.2023 (обновлено: 19:10 05.05.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870044378.html
Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации
Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации
Губернатор Приамурья Василий Орлов обещал передать в зону СВО амурским бойцам обереги и письма, сделанные детьми, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 05.05.2023
2023-04-10T10:33
2023-05-05T19:10
специальная военная операция на украине
общество
амурская область
белогорск
василий орлов (губернатор)
надежные люди
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов обещал передать в зону СВО амурским бойцам обереги и письма, сделанные детьми, сообщает правительство Амурской области. С такой просьбой к главе региона обратился Комитет семей воинов Отечества. Сейчас в него входят 112 человек, представители есть в каждом муниципалитете Приамурья. За два месяца активисты получили порядка 150 обращений, 132 из которых уже отработаны. Обращения поступают по разным темам: отпуск для мобилизованных, помощь семьям в быту, меры поддержки. С бойцами, проходящими реабилитацию, работает клинический психолог. С проблемными вопросами помогает разобраться юрист. "Отдельное направление - военно-патриотическая работа, в которой принимают участие все школы. Дети активно откликаются на участие в акциях, делают поделки, пишут письма бойцам. Иногда пишут с ошибками, но мы эти ошибки не исправляем", - прокомментировала руководитель комитета Елена Евглевская. Губернатор отметил, что это бесценная работа, и поблагодарил за их труд. "У нас налажена связь с амурскими бойцами, я вам гарантирую, что в самое ближайшее время эти письма обязательно окажутся у наших ребят. Судя по встречам с нашими военными, больше всего эмоций у них вызывают именно письма, которые отправляют из дома", - сказал Орлов. В прошлом месяце волонтеры комитета выезжали в госпиталь в Белогорск, чтобы пообщаться с военнослужащими, находящимися на лечении. Как отметила руководитель амурского комитета, есть потребность более тесно выстроить работу с многофункциональными центрами и УВД области для решения вопросов, когда военнослужащие обращаются с просьбами по восстановлению утерянных документов.
https://ria.ru/20230505/podarki-1870011941.html
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
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общество, амурская область, белогорск, василий орлов (губернатор), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Амурская область, Белогорск, Василий Орлов (губернатор), Надежные люди
Дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации

Губернатор Орлов: дети Приамурья приготовили обереги и письма для бойцов спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в секторе СВО. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов обещал передать в зону СВО амурским бойцам обереги и письма, сделанные детьми, сообщает правительство Амурской области.
С такой просьбой к главе региона обратился Комитет семей воинов Отечества. Сейчас в него входят 112 человек, представители есть в каждом муниципалитете Приамурья. За два месяца активисты получили порядка 150 обращений, 132 из которых уже отработаны. Обращения поступают по разным темам: отпуск для мобилизованных, помощь семьям в быту, меры поддержки. С бойцами, проходящими реабилитацию, работает клинический психолог. С проблемными вопросами помогает разобраться юрист.
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"Отдельное направление - военно-патриотическая работа, в которой принимают участие все школы. Дети активно откликаются на участие в акциях, делают поделки, пишут письма бойцам. Иногда пишут с ошибками, но мы эти ошибки не исправляем", - прокомментировала руководитель комитета Елена Евглевская.
Губернатор отметил, что это бесценная работа, и поблагодарил за их труд.
"У нас налажена связь с амурскими бойцами, я вам гарантирую, что в самое ближайшее время эти письма обязательно окажутся у наших ребят. Судя по встречам с нашими военными, больше всего эмоций у них вызывают именно письма, которые отправляют из дома", - сказал Орлов.
В прошлом месяце волонтеры комитета выезжали в госпиталь в Белогорск, чтобы пообщаться с военнослужащими, находящимися на лечении. Как отметила руководитель амурского комитета, есть потребность более тесно выстроить работу с многофункциональными центрами и УВД области для решения вопросов, когда военнослужащие обращаются с просьбами по восстановлению утерянных документов.
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