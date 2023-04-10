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ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 10.04.2023 (обновлено: 14:23 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864251375.html
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.04.2023
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:17
2023-04-10T14:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
киев
запорожская область
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям украинских военных в районах Малой Токмачки, Червоной Криницы, Омельника и Преображенки в Запорожской области.
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россия
киев
запорожская область
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россия, безопасность, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Киев, Запорожская область
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации
Мобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости
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Мобилизованные из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям украинских военных в районах Малой Токмачки, Червоной Криницы, Омельника и Преображенки в Запорожской области.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКиевЗапорожская область
 
 
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