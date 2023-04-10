https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864251375.html

ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.04.2023

ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:17

2023-04-10T14:17

2023-04-10T14:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

киев

запорожская область

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям украинских военных в районах Малой Токмачки, Червоной Криницы, Омельника и Преображенки в Запорожской области.

https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html

россия

киев

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, киев, запорожская область