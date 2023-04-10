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ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.04.2023
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:17
2023-04-10T14:17
2023-04-10T14:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
киев
запорожская область
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Киев за сутки потерял до 50 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в результате ударов российской группировки войск "Восток", заявили в понедельник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям украинских военных в районах Малой Токмачки, Червоной Криницы, Омельника и Преображенки в Запорожской области.
https://ria.ru/20230410/kherson-1864251692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Киев, Запорожская область
ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 человек на Южнодонецком и Запорожском направлениях