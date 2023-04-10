https://ria.ru/20230410/repressiya-1864311035.html

Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ

Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023

Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ

Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:41

2023-04-10T17:41

2023-04-10T17:47

религия

госдума рф

украина

в мире

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

александр жуков

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."В среду начнется заседание с рассмотрения заявления о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви", - сказал Жуков в ходе пресс-подхода.

https://ria.ru/20230410/upts-1864312393.html

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госдума рф, украина, в мире, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, александр жуков