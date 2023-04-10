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Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ
Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ - РИА Новости, 10.04.2023
Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:41
2023-04-10T17:41
2023-04-10T17:47
религия
госдума рф
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в мире
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
александр жуков
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит заявление о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."В среду начнется заседание с рассмотрения заявления о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви", - сказал Жуков в ходе пресс-подхода.
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госдума рф, украина, в мире, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, александр жуков
Религия, Госдума РФ, Украина, В мире, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Александр Жуков
Госдума рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ
Первый вице-спикер Жуков: ГД рассмотрит заявление о репрессивной политике Киева против УПЦ