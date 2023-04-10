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В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину

В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину - РИА Новости, 10.04.2023

В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину

Двоих подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину в Калужской области, совершенном в начале февраля, задержали в Калуге, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:31

2023-04-10T14:31

2023-04-10T14:31

происшествия

калуга

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калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Двоих подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину в Калужской области, совершенном в начале февраля, задержали в Калуге, сообщает УМВД по региону. УМВД и областная прокуратура сообщали, что субботним утром 4 февраля в Малоярославецком районе двое мужчин в масках, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали автомобиль с посылками. Вскоре машину обнаружили в лесу недалеко от поселка Юбилейный, все ценное из нее похитили. Сумма ущерба не называлась. "Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Калужской области задержаны двое жителей Калуги 1986 и 1983 года рождения, подозреваемые в хищении более 2 миллионов рублей, принадлежащих организации почтовой связи", - говорится на сайте МВД медиа. По версии следствия, подозреваемые сгрузили похищенное из почтовой машины в свой автомобиль и скрылись на нем. Позже этот автомобиль был установлен сотрудниками полиции, также были установлены личности самих подозреваемых. "Налётчики были задержаны на территории Калуги", - информирует УМВД. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230410/reka-1864247019.html

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происшествия, калуга, россия, калужская область