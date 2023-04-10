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В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину - РИА Новости, 10.04.2023
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14:31 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/razboy-1864255216.html
В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину
В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину - РИА Новости, 10.04.2023
В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину
Двоих подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину в Калужской области, совершенном в начале февраля, задержали в Калуге, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:31
2023-04-10T14:31
происшествия
калуга
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Двоих подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину в Калужской области, совершенном в начале февраля, задержали в Калуге, сообщает УМВД по региону. УМВД и областная прокуратура сообщали, что субботним утром 4 февраля в Малоярославецком районе двое мужчин в масках, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали автомобиль с посылками. Вскоре машину обнаружили в лесу недалеко от поселка Юбилейный, все ценное из нее похитили. Сумма ущерба не называлась. "Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Калужской области задержаны двое жителей Калуги 1986 и 1983 года рождения, подозреваемые в хищении более 2 миллионов рублей, принадлежащих организации почтовой связи", - говорится на сайте МВД медиа. По версии следствия, подозреваемые сгрузили похищенное из почтовой машины в свой автомобиль и скрылись на нем. Позже этот автомобиль был установлен сотрудниками полиции, также были установлены личности самих подозреваемых. "Налётчики были задержаны на территории Калуги", - информирует УМВД. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230410/reka-1864247019.html
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происшествия, калуга, россия, калужская область
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область
В Калуге задержали подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину

В Калужской области задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМашина "Почта России"
Машина Почта России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Машина "Почта России". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Двоих подозреваемых в разбойном нападении на почтовую машину в Калужской области, совершенном в начале февраля, задержали в Калуге, сообщает УМВД по региону.
УМВД и областная прокуратура сообщали, что субботним утром 4 февраля в Малоярославецком районе двое мужчин в масках, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали автомобиль с посылками. Вскоре машину обнаружили в лесу недалеко от поселка Юбилейный, все ценное из нее похитили. Сумма ущерба не называлась.
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"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Калужской области задержаны двое жителей Калуги 1986 и 1983 года рождения, подозреваемые в хищении более 2 миллионов рублей, принадлежащих организации почтовой связи", - говорится на сайте МВД медиа.
По версии следствия, подозреваемые сгрузили похищенное из почтовой машины в свой автомобиль и скрылись на нем. Позже этот автомобиль был установлен сотрудниками полиции, также были установлены личности самих подозреваемых. "Налётчики были задержаны на территории Калуги", - информирует УМВД.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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