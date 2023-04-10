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В Гамбурге продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим в воскресенье - РИА Новости, 10.04.2023
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10:08 10.04.2023 (обновлено: 10:09 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864158212.html
В Гамбурге продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим в воскресенье
В Гамбурге продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим в воскресенье - РИА Новости, 10.04.2023
В Гамбурге продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим в воскресенье
Экстренные службы продолжают бороться с крупным пожаром, вспыхнувшим в Гамбурге в воскресенье, предполагается, что операция по тушению продлится до конца... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:08
2023-04-10T10:09
в мире
гамбург (город)
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БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Экстренные службы продолжают бороться с крупным пожаром, вспыхнувшим в Гамбурге в воскресенье, предполагается, что операция по тушению продлится до конца текущего дня, сообщила немецкая радиостанция NDR. Как сообщили пожарные, огонь в немецком районе Ротенбургсорт вспыхнул в воскресенье в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск). Загорелись склады на улице Билльштрассе. Когда первая пожарная машина прибыла на место происшествия, уже горели несколько автомобилей, стиральные машины и другие товары со склада. Пламя к этому времени уже распространилось на складской комплекс. О причинах возгорания не сообщалось. "Пожар на складах в районе Ротенбургсорт находится под контролем, но еще не полностью потушен. На улице Билльштрассе все еще много дыма. От складского комплекса почти ничего не осталось, многие здания обрушились. Около 30 пожарных работали посменно всю ночь", - сообщила радиостанция в понедельник утром. Со ссылкой на представителей экстренных служб она добавила, что операция по тушению будет продолжаться до конца текущего дня. Ранее сообщалось, что после возгорания образовалось ядовитое облако дыма, которое направилось к центру города. Жителям Гамбурга рекомендовали держать окна и двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу. Позже пожарная служба города отметила, что всесторонние измерения, проведенные экологической службой и аналитической группой технического и экологического надзора, а также спецподразделениями добровольной пожарной команды Гамбурга, показали отсутствие опасных или вредных концентраций пожарных газов в воздухе. Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле.
https://ria.ru/20230409/gamburg-1864052107.html
https://ria.ru/20230409/marsel-1864086103.html
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в мире, гамбург (город)
В мире, Гамбург (город)
В Гамбурге продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим в воскресенье

Экстренные службы Гамбурга продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим в воскресенье

© Кадр из видео очевидцаПожар в Гамбурге
Пожар в Гамбурге
© Кадр из видео очевидца
Пожар в Гамбурге
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 апр - РИА Новости. Экстренные службы продолжают бороться с крупным пожаром, вспыхнувшим в Гамбурге в воскресенье, предполагается, что операция по тушению продлится до конца текущего дня, сообщила немецкая радиостанция NDR.
Как сообщили пожарные, огонь в немецком районе Ротенбургсорт вспыхнул в воскресенье в 04.30 утра по местному времени (05.40 мск). Загорелись склады на улице Билльштрассе. Когда первая пожарная машина прибыла на место происшествия, уже горели несколько автомобилей, стиральные машины и другие товары со склада. Пламя к этому времени уже распространилось на складской комплекс. О причинах возгорания не сообщалось.
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"Пожар на складах в районе Ротенбургсорт находится под контролем, но еще не полностью потушен. На улице Билльштрассе все еще много дыма. От складского комплекса почти ничего не осталось, многие здания обрушились. Около 30 пожарных работали посменно всю ночь", - сообщила радиостанция в понедельник утром.
Со ссылкой на представителей экстренных служб она добавила, что операция по тушению будет продолжаться до конца текущего дня.
Ранее сообщалось, что после возгорания образовалось ядовитое облако дыма, которое направилось к центру города. Жителям Гамбурга рекомендовали держать окна и двери плотно закрытыми и по возможности не выходить на улицу.
Позже пожарная служба города отметила, что всесторонние измерения, проведенные экологической службой и аналитической группой технического и экологического надзора, а также спецподразделениями добровольной пожарной команды Гамбурга, показали отсутствие опасных или вредных концентраций пожарных газов в воздухе.
Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльба и ее притоком Билле.
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