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Услугами поликлиник МО пользуются около 200 тыс. пациентов ежедневно - РИА Новости, 10.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:36 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/polikliniki-1864295044.html
Услугами поликлиник МО пользуются около 200 тыс. пациентов ежедневно
Услугами поликлиник МО пользуются около 200 тыс. пациентов ежедневно - РИА Новости, 10.04.2023
Услугами поликлиник МО пользуются около 200 тыс. пациентов ежедневно
Ежедневно поликлиники Подмосковья обслуживают порядка 200 тыс. пациентов. Пропускная способность медицинских учреждений значительно увеличилась в сравнении с... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:36
2023-04-10T16:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ежедневно поликлиники Подмосковья обслуживают порядка 200 тыс. пациентов. Пропускная способность медицинских учреждений значительно увеличилась в сравнении с предыдущими показателями. Такой информацией поделился губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".Ранее поликлиники Подмосковья могли обслуживать порядка 120 тыс. пациентов ежедневно. Однако с ростом региона увеличилась потребность в ускоренном развитии здравоохранения и других сфер."Когда 200 тыс. жителей каждый день посещают поликлиники, мы не имеем права их разочаровать", –заявил губернатор в ходе заседания областного правительства.Воробьев поставил задачу быстро решать вопросы с новой техникой для медучреждений Подмосковья. Губернатор отметил, что масштабная закупка аппаратов для МРТ, КТ, УЗИ продолжается.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Услугами поликлиник МО пользуются около 200 тыс. пациентов ежедневно

© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудница поликлиники помогает посетительнице получить талон к врачу
Сотрудница поликлиники помогает посетительнице получить талон к врачу - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ежедневно поликлиники Подмосковья обслуживают порядка 200 тыс. пациентов. Пропускная способность медицинских учреждений значительно увеличилась в сравнении с предыдущими показателями. Такой информацией поделился губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".
Ранее поликлиники Подмосковья могли обслуживать порядка 120 тыс. пациентов ежедневно. Однако с ростом региона увеличилась потребность в ускоренном развитии здравоохранения и других сфер.
"Когда 200 тыс. жителей каждый день посещают поликлиники, мы не имеем права их разочаровать", –заявил губернатор в ходе заседания областного правительства.
Воробьев поставил задачу быстро решать вопросы с новой техникой для медучреждений Подмосковья. Губернатор отметил, что масштабная закупка аппаратов для МРТ, КТ, УЗИ продолжается.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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