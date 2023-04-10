В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах
В Госдуму внесли проект о пенсионном обеспечении военных в новых регионах
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и постоянно проживающих в новых регионах России, в соответствии с законодательством РФ, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Инициатива также предусматривает, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии.
Согласно тексту законопроекта, при назначении пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении пенсий в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не будут пересматриваться.
При этом нормы законопроекта не будут распространяться на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением лиц, которые добровольной вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, для реализации данного законопроекта потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.