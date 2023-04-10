Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 10.04.2023 (обновлено: 17:04 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pensiya-1864294887.html
В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах
В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2023
В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:35
2023-04-10T17:04
россия
украина
донецкая народная республика
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и постоянно проживающих в новых регионах России, в соответствии с законодательством РФ, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Инициатива также предусматривает, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии. Согласно тексту законопроекта, при назначении пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении пенсий в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не будут пересматриваться. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением лиц, которые добровольной вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, для реализации данного законопроекта потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.
https://ria.ru/20230410/svo-1864250731.html
https://ria.ru/20230410/naemniki-1864281326.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, общество
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах

В Госдуму внесли проект о пенсионном обеспечении военных в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и постоянно проживающих в новых регионах России, в соответствии с законодательством РФ, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Глава Приморья предложил упростить порядок передачи оборудования в зону СВО
Вчера, 14:15
Инициатива также предусматривает, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии.
Согласно тексту законопроекта, при назначении пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении пенсий в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не будут пересматриваться.
При этом нормы законопроекта не будут распространяться на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением лиц, которые добровольной вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, для реализации данного законопроекта потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.
Украинские военные на дороге в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Париже заговорили о выводе армии французских наемников с Украины
Вчера, 15:49
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала