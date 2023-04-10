https://ria.ru/20230410/pensiya-1864294887.html

В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах

В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2023

В Госдуму внесли проект о пенсиях военных в новых регионах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:35

2023-04-10T16:35

2023-04-10T17:04

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление порядка пенсионного обеспечения граждан РФ, являющихся военными пенсионерами и постоянно проживающих в новых регионах России, в соответствии с законодательством РФ, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Инициатива также предусматривает, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии. Согласно тексту законопроекта, при назначении пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении пенсий в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не будут пересматриваться. При этом нормы законопроекта не будут распространяться на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением лиц, которые добровольной вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, для реализации данного законопроекта потребуется 14,11 миллиарда рублей в год.

https://ria.ru/20230410/svo-1864250731.html

https://ria.ru/20230410/naemniki-1864281326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, общество