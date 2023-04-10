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"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.05.2023
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15:58 10.04.2023 (обновлено: 03:06 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/mariupol-1870092984.html
"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов
"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.05.2023
"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов
Партия "Единая Россия" отправила из Санкт-Петербурга в Мариуполь 5 тонн гуманитарных грузов, среди которых предметы первой необходимости, игрушки, продукты,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T15:58
2023-05-06T03:06
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
мариуполь
санкт-петербург
выборгский район
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отправила из Санкт-Петербурга в Мариуполь 5 тонн гуманитарных грузов, среди которых предметы первой необходимости, игрушки, продукты, медикаменты, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии. Отмечается, что отправку гуманитарной помощи по уже сложившейся традиции сопровождают депутаты фракции "Единая Россия" в петербургском Законодательном собрании. На этой неделе в командировку отправляются Александр Ходосок и Андрей Горшечников. Груз, который они доставят, собирали с участием "Единой России" неравнодушные жители Курортного, Приморского и Выборгского районов Петербурга. "Отправляем постельные принадлежности различные: одеяла, простыни, пледы, подушки; продукты питания, которые долго не портятся, есть медикаменты. Очень много товаров в этот раз везем для маленьких детей. У нас есть прямая связь с домом-интернатом № 1 для престарелых людей города Мариуполя, у них сегодня на обеспечении порядка 130 человек находится, 40 из них лежачих, и все необходимые товары для них мы также отправляем в этой машине", – отметил Ходосок, слова которого приводятся в сообщении. Для адресной помощи мариупольскому дому престарелых закуплены водонагреватели, телевизоры, памперсы для лежачих больных, бытовая химия. Отмечается, что впервые поучаствовали в сборе и отправке гуманитарного груза студенты патриотического клуба "Я горжусь" Северо-Западного института управления РАНХиГС. По словам председателя клуба Трифона Солодкова, совместно с муниципальным образованием № 65 передали книги, одежду, средства личной гигиены. Петербургское региональное отделение "Единой России" в первом квартале этого года отправило в ДНР более 10 тонн гуманитарных грузов, еще столько же грузов доставлено в зону СВО для нужд воинских частей. С начала проведения специальной военной операции на площадке общественной приемной партии на Конногвардейском бульваре идет сбор продуктов, теплых вещей, средств гигиены, книг и других вещей. В помощи Донбассу принимают участие тысячи петербуржцев.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
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надежные люди, общество, мариуполь, санкт-петербург, выборгский район, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Мариуполь, Санкт-Петербург, Выборгский район, Единая Россия
"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов

Петербургское отделение "Единой России" отправило Мариуполю пять тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРаздача гуманитарной помощи волонтерами на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи волонтерами на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Раздача гуманитарной помощи волонтерами на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отправила из Санкт-Петербурга в Мариуполь 5 тонн гуманитарных грузов, среди которых предметы первой необходимости, игрушки, продукты, медикаменты, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии.
«
"Автофургон с пятью тоннами различных грузов отправился из Северной столицы в город-побратим Мариуполь. В составе груза – продукты питания длительного срока хранения, детская и взрослая мужская одежда, игрушки, постельные принадлежности, медикаменты, предметы гигиены, вещи, необходимые в быту, и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отправку гуманитарной помощи по уже сложившейся традиции сопровождают депутаты фракции "Единая Россия" в петербургском Законодательном собрании. На этой неделе в командировку отправляются Александр Ходосок и Андрей Горшечников. Груз, который они доставят, собирали с участием "Единой России" неравнодушные жители Курортного, Приморского и Выборгского районов Петербурга.
"Отправляем постельные принадлежности различные: одеяла, простыни, пледы, подушки; продукты питания, которые долго не портятся, есть медикаменты. Очень много товаров в этот раз везем для маленьких детей. У нас есть прямая связь с домом-интернатом № 1 для престарелых людей города Мариуполя, у них сегодня на обеспечении порядка 130 человек находится, 40 из них лежачих, и все необходимые товары для них мы также отправляем в этой машине", – отметил Ходосок, слова которого приводятся в сообщении.
Для адресной помощи мариупольскому дому престарелых закуплены водонагреватели, телевизоры, памперсы для лежачих больных, бытовая химия.
Отмечается, что впервые поучаствовали в сборе и отправке гуманитарного груза студенты патриотического клуба "Я горжусь" Северо-Западного института управления РАНХиГС. По словам председателя клуба Трифона Солодкова, совместно с муниципальным образованием № 65 передали книги, одежду, средства личной гигиены.
Петербургское региональное отделение "Единой России" в первом квартале этого года отправило в ДНР более 10 тонн гуманитарных грузов, еще столько же грузов доставлено в зону СВО для нужд воинских частей.
С начала проведения специальной военной операции на площадке общественной приемной партии на Конногвардейском бульваре идет сбор продуктов, теплых вещей, средств гигиены, книг и других вещей. В помощи Донбассу принимают участие тысячи петербуржцев.
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