https://ria.ru/20230410/mariupol-1870092984.html

"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов

"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.05.2023

"Единая Россия" отправила в Мариуполь пять тонн гуманитарных грузов

Партия "Единая Россия" отправила из Санкт-Петербурга в Мариуполь 5 тонн гуманитарных грузов, среди которых предметы первой необходимости, игрушки, продукты,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T15:58

2023-04-10T15:58

2023-05-06T03:06

специальная военная операция на украине

надежные люди

общество

мариуполь

санкт-петербург

выборгский район

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" отправила из Санкт-Петербурга в Мариуполь 5 тонн гуманитарных грузов, среди которых предметы первой необходимости, игрушки, продукты, медикаменты, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии. Отмечается, что отправку гуманитарной помощи по уже сложившейся традиции сопровождают депутаты фракции "Единая Россия" в петербургском Законодательном собрании. На этой неделе в командировку отправляются Александр Ходосок и Андрей Горшечников. Груз, который они доставят, собирали с участием "Единой России" неравнодушные жители Курортного, Приморского и Выборгского районов Петербурга. "Отправляем постельные принадлежности различные: одеяла, простыни, пледы, подушки; продукты питания, которые долго не портятся, есть медикаменты. Очень много товаров в этот раз везем для маленьких детей. У нас есть прямая связь с домом-интернатом № 1 для престарелых людей города Мариуполя, у них сегодня на обеспечении порядка 130 человек находится, 40 из них лежачих, и все необходимые товары для них мы также отправляем в этой машине", – отметил Ходосок, слова которого приводятся в сообщении. Для адресной помощи мариупольскому дому престарелых закуплены водонагреватели, телевизоры, памперсы для лежачих больных, бытовая химия. Отмечается, что впервые поучаствовали в сборе и отправке гуманитарного груза студенты патриотического клуба "Я горжусь" Северо-Западного института управления РАНХиГС. По словам председателя клуба Трифона Солодкова, совместно с муниципальным образованием № 65 передали книги, одежду, средства личной гигиены. Петербургское региональное отделение "Единой России" в первом квартале этого года отправило в ДНР более 10 тонн гуманитарных грузов, еще столько же грузов доставлено в зону СВО для нужд воинских частей. С начала проведения специальной военной операции на площадке общественной приемной партии на Конногвардейском бульваре идет сбор продуктов, теплых вещей, средств гигиены, книг и других вещей. В помощи Донбассу принимают участие тысячи петербуржцев.

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html

мариуполь

санкт-петербург

выборгский район

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надежные люди, общество, мариуполь, санкт-петербург, выборгский район, единая россия