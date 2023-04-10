https://ria.ru/20230410/mammografiya-1864318849.html

В Подмосковье 7000 женщин прошли маммографию по самостоятельной записи

В Подмосковье 7000 женщин прошли маммографию по самостоятельной записи - РИА Новости, 10.04.2023

В Подмосковье 7000 женщин прошли маммографию по самостоятельной записи

Более 7 тысяч женщин в Московской области с августа 2022 года прошли маммографию, самостоятельно записавшись на данную услугу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:06

2023-04-10T18:06

2023-04-10T18:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 7 тысяч женщин в Московской области с августа 2022 года прошли маммографию, самостоятельно записавшись на данную услугу, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.В Подмосковье женщины старше 40 лет и не проходившие исследование более 2 лет могут записаться на маммографию самостоятельно – через региональный портал Госуслуг или по телефону 122."Маммография позволяет выявить на ранней стадии различные новообразования молочных желёз, в том числе злокачественные, а также другие патологии. Женщинам старше 40 лет нужно регулярно проходить маммографию чтобы не упустить развития заболевания, поэтому мы открыли для них самостоятельную запись на исследование, а не как раньше – через лечащего врача", – приводятся в материале слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Она добавила, что за время действия услуги такой возможностью воспользовались свыше 7,1 тысячи женщин, из них более 3 тысяч – с начала 2023 года.По данным пресс-службы, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных Минздраву Подмосковья. Давность предыдущего исследования должна превышать 2 лет. Записаться самостоятельно можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг. На портале следует выбрать вкладку "Записаться на приём", "Продолжить запись", "Рентгенология" и "Записаться на удобное время и дату".

https://ria.ru/20230403/otdelenie-1862673405.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова