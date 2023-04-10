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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Таиланд на местный Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Таиланд на местный Новый год - РИА Новости, 10.04.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Таиланд на местный Новый год

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Таиланд на Сонгкран – местный Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:09

2023-04-10T11:09

2023-04-10T11:09

туризм

новости - туризм

таиланд

бангкок

чонбури (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

отдых на море

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Таиланд на Сонгкран – местный Новый год, сообщает АТОР. Цены на некоторые даты апреля более привлекательны, чем в марте, но в целом находятся на том же уровне. Отдохнуть в королевстве неделю вдвоем в середине апреля можно за сумму от 160 тысяч рублей. Тур на 11 ночей стоит как минимум 200 тысяч рублей.Участники рынка отмечают, что Таиланд пользуется популярностью не только во время праздника Сонгкран – спрос на поездки в королевство в апреле стабильно высокий. Возможность стать участником фестиваля – дополнительный бонус, но не цель визита.С 13 по 15 апреля в Таиланде пройдет празднование Сонгкрана, самого важного из ежегодных фестивалей королевства. В 2023 году ЮНЕСКО включила его в предварительный список нематериального культурного наследия страны.Туристическое управление Таиланда (ТАТ) уже составило список основных мест для празднования. Так, музыкальный фестиваль Siam Songkran начнется в Бангкоке 12 апреля в районе Royal City Avenue, а церемония возведения песчаной пагоды в День Лай Сонгкрана намечена на период с 16 по 21 апреля на пляже Банг Саен в Чонбури.

https://ria.ru/20230331/aviabilety-1861796317.html

таиланд

бангкок

чонбури (провинция)

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новости - туризм, таиланд, бангкок, чонбури (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море