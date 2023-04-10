https://ria.ru/20230410/konkurs-1864190125.html

В России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов

В России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов - РИА Новости, 10.04.2023

В России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов

В Год педагога и наставника в России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель", сообщили в Министерстве просвещения. Подать заявку РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:36

2023-04-10T11:36

2023-04-10T11:36

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

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В Год педагога и наставника в России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель", сообщили в Министерстве просвещения. Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая.Конкурс направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов.Всероссийский конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель" проводится в два этапа: отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня, финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября.В конкурсных испытаниях отборочного этапа: профессиональном тестировании, видеопредставлении участника, групповой работе – участникам предстоит продемонстрировать умение принимать эффективные решения и выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений в интересах учеников, способность управлять конфликтами и работать в команде, владение действенными методиками и приемами организации обучения и воспитания с учетом возрастных и иных особенностей учеников, умение проектировать свое профессиональное и личностное будущее.В финале участников ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри конкурса, представителями ученической и родительской общественности, СМИ.Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте первыйучитель.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов