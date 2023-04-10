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В России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов
В России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов - РИА Новости, 10.04.2023
В России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов
В Год педагога и наставника в России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель", сообщили в Министерстве просвещения. Подать заявку РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:36
2023-04-10T11:36
2023-04-10T11:36
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
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В Год педагога и наставника в России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель", сообщили в Министерстве просвещения. Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая.Конкурс направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов.Всероссийский конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель" проводится в два этапа: отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня, финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября.В конкурсных испытаниях отборочного этапа: профессиональном тестировании, видеопредставлении участника, групповой работе – участникам предстоит продемонстрировать умение принимать эффективные решения и выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений в интересах учеников, способность управлять конфликтами и работать в команде, владение действенными методиками и приемами организации обучения и воспитания с учетом возрастных и иных особенностей учеников, умение проектировать свое профессиональное и личностное будущее.В финале участников ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри конкурса, представителями ученической и родительской общественности, СМИ.Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте первыйучитель.рф.
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сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов
В Год педагога и наставника в России впервые пройдет конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель", сообщили в Министерстве просвещения. Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая.
Конкурс направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов.
«
"Предложение провести отдельный конкурс для учителей младших классов прозвучало на Всероссийском форуме классных руководителей. И в кратчайшие сроки эта инициатива была реализована. Мы постарались сделать соревнование интересным для педагогов, воплотить классические этапы в современном формате. Подготовлены традиционные для профессиональных конкурсов задания, а также участники смогут попробовать свои силы в оригинальных испытаниях, отражающих специфику преподавания непосредственно в начальной школе. В разработке концепции и порядка проведения Всероссийского конкурса "Первый учитель" принимали участие учителя начальных классов: участники Форума классных руководителей и финалисты конкурса "Учитель года России" разных лет. Участие в конкурсе станет серьезным опытом как для начинающих педагогов, так и для тех, у кого за плечами долгие годы практики", – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Всероссийский конкурс для учителей начальных классов "Первый учитель" проводится в два этапа: отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня, финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября.
В конкурсных испытаниях отборочного этапа: профессиональном тестировании, видеопредставлении участника, групповой работе – участникам предстоит продемонстрировать умение принимать эффективные решения и выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений в интересах учеников, способность управлять конфликтами и работать в команде, владение действенными методиками и приемами организации обучения и воспитания с учетом возрастных и иных особенностей учеников, умение проектировать свое профессиональное и личностное будущее.
В финале участников ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри конкурса, представителями ученической и родительской общественности, СМИ.
«
"Это было неожиданно и приятно, что представленная мной идея о создании отдельного конкурса для учителей начальных классов была поддержана на федеральном уровне. Уверена, это вдохновит моих коллег не бояться выступать со своими интересными предложениями, которые могут перерасти в реальные полезные проекты. Конкурс "Первый учитель" даст возможность педагогам начальных классов проявить в полной мере свои таланты и заявить о себе на всю страну. Учителя этой специальности всегда достойно выступали на конкурсах различного уровня, например на конкурсе "Учитель года". Отдельное соревнование с профильными испытаниями позволит учителям продемонстрировать знание психологии детей младшего школьного возраста, навыки преподнесения и разъяснения информации", – отметила учитель начальных классов школы № 10 города Златоуста Челябинской области Алена Другова.
Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте первыйучитель.рф.