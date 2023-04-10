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Одну из улиц в Киеве залило горячей водой - РИА Новости, 10.04.2023
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10:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/kiev-1864163458.html
Одну из улиц в Киеве залило горячей водой
Одну из улиц в Киеве залило горячей водой - РИА Новости, 10.04.2023
Одну из улиц в Киеве залило горячей водой
Улицу в районе станции метро "Дружбы народов" в одном из центральных районов Киева залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы, пишет украинское издание... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:27
2023-04-10T10:27
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Улицу в районе станции метро "Дружбы народов" в одном из центральных районов Киева залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы, пишет украинское издание "Страна.ua". "Печерский район Киева погрузился в туман из-за прорыва теплотрассы в районе станции метро "Дружбы народов". Из-за водяного пара, поднимающегося над горячей водой, местами видимость практически нулевая", - пишет "Страна".На публикуемых украинскими СМИ кадрах видно, что в некоторых местах уровень воды уже дошел до тротуаров. На некоторых участках дороги образовалась пробка.Киевская городская администрация позже сообщила, что поврежден трубопровод диаметром 700 миллиметров. Прорыв локализован."На бульваре Николая Михновского произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу. Горячая вода попала на проезжую часть. Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.
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в мире, киев, страна.ua
В мире, Киев, Страна.ua
Одну из улиц в Киеве залило горячей водой

Одну из улиц в Киеве залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы

© Кадр видео очевидца/Telegram-канал Реальный КиевПоследствия прорыва теплотрассы в Киеве
Последствия прорыва теплотрассы в Киеве
© Кадр видео очевидца/Telegram-канал Реальный Киев
Последствия прорыва теплотрассы в Киеве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Улицу в районе станции метро "Дружбы народов" в одном из центральных районов Киева залило горячей водой из-за прорыва теплотрассы, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Печерский район Киева погрузился в туман из-за прорыва теплотрассы в районе станции метро "Дружбы народов". Из-за водяного пара, поднимающегося над горячей водой, местами видимость практически нулевая", - пишет "Страна".
На публикуемых украинскими СМИ кадрах видно, что в некоторых местах уровень воды уже дошел до тротуаров. На некоторых участках дороги образовалась пробка.
Киевская городская администрация позже сообщила, что поврежден трубопровод диаметром 700 миллиметров. Прорыв локализован.
"На бульваре Николая Михновского произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя наружу. Горячая вода попала на проезжую часть. Начата подготовка к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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