https://ria.ru/20230410/farmatsevtika-1864187389.html
Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям
Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям - РИА Новости, 10.04.2023
Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям
Правительство РФ окажет дополнительную поддержку российским фармпроизводителям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:31
2023-04-10T11:31
2023-04-10T11:31
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ окажет дополнительную поддержку российским фармпроизводителям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "По поручению президента правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям, они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет о наиболее востребованных пациентами, стратегически значимых медикаментах. "Размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 до 100 миллионов рублей. Участвовать будут только те организации, которые имеют достаточно опытную компетенцию в этой сфере. Средства пойдут и на приобретение оборудования, оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств, и такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента", - уточнил глава кабмина. Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях внешнего давления, которое испытает Россия.
https://ria.ru/20221228/eksperty-1841797443.html
https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям
Мишустин: правительство окажет допподержку фармпроизводителям, занятым импортозамещением
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ окажет дополнительную поддержку российским фармпроизводителям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям, они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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По его словам, речь идет о наиболее востребованных пациентами, стратегически значимых медикаментах.
"Размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 до 100 миллионов рублей. Участвовать будут только те организации, которые имеют достаточно опытную компетенцию в этой сфере. Средства пойдут и на приобретение оборудования, оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств, и такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента", - уточнил глава кабмина.
Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях внешнего давления, которое испытает Россия.
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