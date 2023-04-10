https://ria.ru/20230410/farmatsevtika-1864187389.html

Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям

Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям - РИА Новости, 10.04.2023

Правительство окажет допподдержку фармпроизводителям

Правительство РФ окажет дополнительную поддержку российским фармпроизводителям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:31

2023-04-10T11:31

2023-04-10T11:31

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство РФ окажет дополнительную поддержку российским фармпроизводителям, занимающимся импортозамещением, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "По поручению президента правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям, они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет о наиболее востребованных пациентами, стратегически значимых медикаментах. "Размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 до 100 миллионов рублей. Участвовать будут только те организации, которые имеют достаточно опытную компетенцию в этой сфере. Средства пойдут и на приобретение оборудования, оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств, и такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента", - уточнил глава кабмина. Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях внешнего давления, которое испытает Россия.

https://ria.ru/20221228/eksperty-1841797443.html

https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин