https://ria.ru/20230410/donetsk-1864311495.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:44
2023-04-10T17:44
2023-04-10T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра