https://ria.ru/20230410/diskreditatsiya-1864156114.html

Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии

Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии - РИА Новости, 10.04.2023

Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:53

2023-04-10T09:53

2023-04-10T10:18

специальная военная операция на украине

общество

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ, военному хирургу Юрию Евичу, и отметил боевой опыт медика и его работу со студентами."В соцсетях распространяется информация о том, что в Козельский районный суд, по месту прописки ответчика, поступило административное дело против известного фронтового хирурга, ветерана освобождения Донбасса и СВО, Юрия Евича. Якобы он критиковал обеспечение спецоперации", - написал Шапша в своем телеграм-канале.По словам губернатора, Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции, отметил Шапша."Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию. А весь опыт Юрия Евича основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях. Гражданский человек, незнакомый с этими условиями, может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой", - подчеркнул губернатор.Он отметил важность того, чтобы "правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях"."Уверен, что во всей этой ситуации правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение", - написал Владислав Шапша.В пресс-службе Козельского районного суда не смогли оперативно подтвердить РИА Новости наличие административного дела в отношении Евича.Между тем, согласно картотеке суда, дело Юрия Евича – по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – уже назначено к рассмотрению. Заседание должно состояться 18 апреля в 14.00.

https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html

https://ria.ru/20230405/nazarov-1863154299.html

калужская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, калужская область, владислав шапша