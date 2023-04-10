https://ria.ru/20230410/diskreditatsiya-1864156114.html
Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии
Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии - РИА Новости, 10.04.2023
Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:53
2023-04-10T09:53
2023-04-10T10:18
специальная военная операция на украине
общество
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ, военному хирургу Юрию Евичу, и отметил боевой опыт медика и его работу со студентами."В соцсетях распространяется информация о том, что в Козельский районный суд, по месту прописки ответчика, поступило административное дело против известного фронтового хирурга, ветерана освобождения Донбасса и СВО, Юрия Евича. Якобы он критиковал обеспечение спецоперации", - написал Шапша в своем телеграм-канале.По словам губернатора, Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции, отметил Шапша."Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию. А весь опыт Юрия Евича основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях. Гражданский человек, незнакомый с этими условиями, может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой", - подчеркнул губернатор.Он отметил важность того, чтобы "правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях"."Уверен, что во всей этой ситуации правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение", - написал Владислав Шапша.В пресс-службе Козельского районного суда не смогли оперативно подтвердить РИА Новости наличие административного дела в отношении Евича.Между тем, согласно картотеке суда, дело Юрия Евича – по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – уже назначено к рассмотрению. Заседание должно состояться 18 апреля в 14.00.
https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html
https://ria.ru/20230405/nazarov-1863154299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Общество, Калужская область, Владислав Шапша
Калужский губернатор вступился за врача, обвиняемого в дискредитации армии
Калужский губернатор вступился за военного врача, обвиняемого в дискредитации армии
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду
, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ, военному хирургу Юрию Евичу, и отметил боевой опыт медика и его работу со студентами.
"В соцсетях распространяется информация о том, что в Козельский районный суд, по месту прописки ответчика, поступило административное дело против известного фронтового хирурга, ветерана освобождения Донбасса
и СВО, Юрия Евича. Якобы он критиковал обеспечение спецоперации", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции, отметил Шапша.
"Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию. А весь опыт Юрия Евича основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях. Гражданский человек, незнакомый с этими условиями, может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой", - подчеркнул губернатор.
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Он отметил важность того, чтобы "правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях".
"Уверен, что во всей этой ситуации правоохранительные органы разберутся и примут справедливое решение", - написал Владислав Шапша.
В пресс-службе Козельского районного суда не смогли оперативно подтвердить РИА Новости наличие административного дела в отношении Евича.
Между тем, согласно картотеке суда, дело Юрия Евича – по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ
(Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – уже назначено к рассмотрению. Заседание должно состояться 18 апреля в 14.00.
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