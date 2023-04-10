https://ria.ru/20230410/biolaboratorii-1864282444.html

Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США

Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США - РИА Новости, 10.04.2023

Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США

Комитет СФ по международным делам поддержал итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:54

2023-04-10T15:54

2023-04-10T16:00

сша

украина

совет федерации рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:65:3064:1789_1920x0_80_0_0_a3d40b7a3fa1fa9bad6964c397f71fe2.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Комитет СФ по международным делам поддержал итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА Новости источник в комитете."Да, мы поддержали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Собеседник отметил, что доклад рассматривают шесть комитетов СФ, главный – комитет СФ по обороне и безопасности.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.

https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863782810.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, совет федерации рф, госдума рф