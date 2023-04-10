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Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США - РИА Новости, 10.04.2023
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15:54 10.04.2023 (обновлено: 16:00 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/biolaboratorii-1864282444.html
Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США
Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США - РИА Новости, 10.04.2023
Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США
Комитет СФ по международным делам поддержал итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:54
2023-04-10T16:00
сша
украина
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Комитет СФ по международным делам поддержал итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА Новости источник в комитете."Да, мы поддержали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Собеседник отметил, что доклад рассматривают шесть комитетов СФ, главный – комитет СФ по обороне и безопасности.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.
https://ria.ru/20230407/biolaboratorii-1863782810.html
сша
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сша, украина, совет федерации рф, госдума рф
США, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Источник: международный комитет СФ поддержал доклад по биолабораториям США

Международный комитет Совета Федерации поддержал доклад по биолабораториям США на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Комитет СФ по международным делам поддержал итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сообщил РИА Новости источник в комитете.
"Да, мы поддержали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник отметил, что доклад рассматривают шесть комитетов СФ, главный – комитет СФ по обороне и безопасности.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине по итогам своей работы за год подготовила доклад, Госдума планирует рассмотреть его 11 апреля, Совфед – 12-го.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
7 апреля, 15:20
 
СШАУкраинаСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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