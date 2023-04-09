https://ria.ru/20230409/ukraina-1864069334.html

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.04.2023

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении

На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и три гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:59

2023-04-09T13:59

2023-04-09T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия