https://ria.ru/20230409/ukraina-1864069334.html
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.04.2023
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и три гаубицы, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:59
2023-04-09T13:59
2023-04-09T13:59
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россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864048435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных на Донецком направлении
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии в течение суток уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке министерства.
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