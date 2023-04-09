https://ria.ru/20230409/turizm-1864057564.html
Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится
Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится - РИА Новости, 09.04.2023
Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится
Туристический поток из Китая в Новгородскую область восстановится, но стоит вопрос в качестве этого потока, необходимо показать, что регион достоин нескольких... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T12:12
2023-04-09T12:12
2023-04-09T12:12
новгородская область
китай
великий новгород
андрей никитин (политик)
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Туристический поток из Китая в Новгородскую область восстановится, но стоит вопрос в качестве этого потока, необходимо показать, что регион достоин нескольких дней посещения, заявил журналистам в субботу губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Безусловно, часть туризма на Северо-Запад России – это посещение Великого Новгорода, это было до пандемии, и честно скажу, что тот формат туризма, который был, нам не был интересен, потому что это автобусные туристы из Петербурга, которые не ночуют в Великом Новгороде", - заявил Никитин. Поэтому, отметил он, "углубление культурных связей, создание совместных культурных проектов, которые покажут, что Новгород интересен сам по себе, что он достоин нескольких дней, особенно, если смотреть и Новгород, и Старую Руссу, это одна из задач, которая есть". По его словам, "нужно больше рассказывать о себе, появляться на китайских информационных сайтах, работать с китайскими государственными структурами, которые отвечают за туризм, с китайскими туроператорами". "В Новгородской области за последние три года турпоток вырос более чем два раза, это российские туристы, которые больше стали ездить по своей территории… (Раньше) у нас 1,7 дня была средняя продолжительность пребывания, сейчас около 4 дней. Мы это уже получили с российскими туристами, мы понимаем, как это делать, и, безусловно, также будем работать с китайскими туристами", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, китай, великий новгород, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Китай, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)
Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится
Губернатор Никитин: туристический поток из Китая в Новгородскую область восстановится
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Туристический поток из Китая в Новгородскую область восстановится, но стоит вопрос в качестве этого потока, необходимо показать, что регион достоин нескольких дней посещения, заявил журналистам в субботу губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"Безусловно, часть туризма на Северо-Запад России – это посещение Великого Новгорода
, это было до пандемии, и честно скажу, что тот формат туризма, который был, нам не был интересен, потому что это автобусные туристы из Петербурга
, которые не ночуют в Великом Новгороде", - заявил Никитин.
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Поэтому, отметил он, "углубление культурных связей, создание совместных культурных проектов, которые покажут, что Новгород интересен сам по себе, что он достоин нескольких дней, особенно, если смотреть и Новгород, и Старую Руссу
, это одна из задач, которая есть".
«
"Безусловно, туристический поток из Китая восстановится, я не сомневаюсь в этом, вопрос в качестве этого потока, а для того, чтобы было качество, нужно, конечно, больше говорить о возможностях Новгородской области как центра привлечения туристов", - добавил губернатор.
По его словам, "нужно больше рассказывать о себе, появляться на китайских информационных сайтах, работать с китайскими государственными структурами, которые отвечают за туризм, с китайскими туроператорами".
"В Новгородской области за последние три года турпоток вырос более чем два раза, это российские туристы, которые больше стали ездить по своей территории… (Раньше) у нас 1,7 дня была средняя продолжительность пребывания, сейчас около 4 дней. Мы это уже получили с российскими туристами, мы понимаем, как это делать, и, безусловно, также будем работать с китайскими туристами", - отметил Никитин.
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