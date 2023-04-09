https://ria.ru/20230409/turizm-1864057564.html

Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится

Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится - РИА Новости, 09.04.2023

Андрей Никитин: турпоток из Китая в Новгородскую область восстановится

Туристический поток из Китая в Новгородскую область восстановится, но стоит вопрос в качестве этого потока, необходимо показать, что регион достоин нескольких... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T12:12

2023-04-09T12:12

2023-04-09T12:12

новгородская область

китай

великий новгород

андрей никитин (политик)

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Туристический поток из Китая в Новгородскую область восстановится, но стоит вопрос в качестве этого потока, необходимо показать, что регион достоин нескольких дней посещения, заявил журналистам в субботу губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Безусловно, часть туризма на Северо-Запад России – это посещение Великого Новгорода, это было до пандемии, и честно скажу, что тот формат туризма, который был, нам не был интересен, потому что это автобусные туристы из Петербурга, которые не ночуют в Великом Новгороде", - заявил Никитин. Поэтому, отметил он, "углубление культурных связей, создание совместных культурных проектов, которые покажут, что Новгород интересен сам по себе, что он достоин нескольких дней, особенно, если смотреть и Новгород, и Старую Руссу, это одна из задач, которая есть". По его словам, "нужно больше рассказывать о себе, появляться на китайских информационных сайтах, работать с китайскими государственными структурами, которые отвечают за туризм, с китайскими туроператорами". "В Новгородской области за последние три года турпоток вырос более чем два раза, это российские туристы, которые больше стали ездить по своей территории… (Раньше) у нас 1,7 дня была средняя продолжительность пребывания, сейчас около 4 дней. Мы это уже получили с российскими туристами, мы понимаем, как это делать, и, безусловно, также будем работать с китайскими туристами", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html

https://ria.ru/20230407/partnerstvo-1863846892.html

новгородская область

китай

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новгородская область, китай, великий новгород, андрей никитин (политик)