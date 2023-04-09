https://ria.ru/20230409/trevoga-1864115042.html
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2023
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T22:24
2023-04-09T22:24
2023-04-09T22:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога объявлялась в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Позже ее отменили. Сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 21.39 (совпадает с мск). В 21.54 тревога была объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Запорожская область
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу